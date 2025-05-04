Українець показав, як гусак щоранку атакує його дорогою на роботу. Відео таке смішне, що стало вірусним

Користувачі порівнювали гусака не тільки з працівником ДАІ

На українця під час поїзди на велосипеді напав гусак. Курйозний момент вже потрапив на відео. Ймовірніше інцидент стався за кордоном.

Відповідне відео опублікував користувач у Tik Tok. Звертаючи увагу на хештеги, можна припустити, що подія сталась у Нідерландах.

"Осьо, стоїть вже пі**р. Жде мене, жде. Осьо, с**а!" — каже чоловік на відео.

Обережно, на відео є нецензурна лайка!

На кадрах видно, що чоловік їде на велосипеді по дорозі в невеличкому населеному пункті. Спочатку видно одного гусака, який стоїть зправа від дороги, але коли велосипедист доїжджає, до нього зліва вискакую другий птах. І саме цей гусак агресивно нападає на велосипедиста, через що він лається.

Користувачі у коментарях здебільшого жартували, зазначаючи, що в минулому цей птах був працівником ДАІ, адже так неочікувано вистрибує на дорогу. Хтось ділився своїми схожими історіями, які стались не тільки з гусаками. Були і ті, хто порівнювали птаха з працівниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) або з головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політик Данилом Гетьманцевим. Порівняння з останнім пов'язане з підвищення податків у 2025 році.

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