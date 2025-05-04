Рус

Українець показав, як гусак щоранку атакує його дорогою на роботу. Відео таке смішне, що стало вірусним

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На велосипедиста напав гусак
На велосипедиста напав гусак. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі порівнювали гусака не тільки з працівником ДАІ

На українця під час поїзди на велосипеді напав гусак. Курйозний момент вже потрапив на відео. Ймовірніше інцидент стався за кордоном.

Відповідне відео опублікував користувач у Tik Tok. Звертаючи увагу на хештеги, можна припустити, що подія сталась у Нідерландах.

"Осьо, стоїть вже пі**р. Жде мене, жде. Осьо, с**а!" — каже чоловік на відео.

Обережно, на відео є нецензурна лайка!

На кадрах видно, що чоловік їде на велосипеді по дорозі в невеличкому населеному пункті. Спочатку видно одного гусака, який стоїть зправа від дороги, але коли велосипедист доїжджає, до нього зліва вискакую другий птах. І саме цей гусак агресивно нападає на велосипедиста, через що він лається.

Користувачі у коментарях здебільшого жартували, зазначаючи, що в минулому цей птах був працівником ДАІ, адже так неочікувано вистрибує на дорогу. Хтось ділився своїми схожими історіями, які стались не тільки з гусаками. Були і ті, хто порівнювали птаха з працівниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) або з головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політик Данилом Гетьманцевим. Порівняння з останнім пов'язане з підвищення податків у 2025 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поліція у Швейцарії думала, що українка вкрала голуба. Вже відомо, що показав обшук.

Теги:
#Україна #Нідерланди #Курйоз #Велосипедист #Гуси