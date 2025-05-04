Украинец показал, как гусь каждое утро атакует его по дороге на работу. Видео такое смешное, что стало вирусным

Пользователи сравнивали гуся не только с работником ГАИ

На украинца во время поездки на велосипеде напал гусь. Курьезный момент уже попал на видео. Вероятнее, инцидент произошел за границей.

Соответствующее видео опубликовал пользователь Tik Tok. Обращая внимание на хештеги, можно предположить, что это произошло в Нидерландах.

"Вот, стоит уже пир**р. Ждет меня, ждет. Вот, с**а!" – говорит мужчина на видео.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!

На кадрах видно, что мужчина едет на велосипеде по дороге в небольшом населенном пункте. Сначала видно одного гуся, который стоит справа от дороги, но когда велосипедист доезжает, на него слева выскакивает другая птица. И именно этот гусь агрессивно нападает на велосипедиста, из-за чего он ругается.

Пользователи в комментариях в основном шутили, отмечая, что в прошлом эта птица была работником ГАИ, ведь так неожиданно выпрыгивает на дорогу. Кто-то делился своими похожими историями, которые произошли не только с гусями. Были и те, кто сравнивали птицу с работниками территориальных центров комплектования (ТЦК) или с председателем комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политик Данилом Гетманцевым. Сравнение с последним связано с повышением налогов в 2025 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полиция в Швейцарии думала, что украинка украла голубя. Уже известно, что показал обыск.