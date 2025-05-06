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lifecell запустив нову лінійку тарифів. Який найвигідніший

Автор
Олена Руденко
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Нові тарифи мають різні ціни та умови
Нові тарифи мають різні ціни та умови. Фото Колаж "Телеграфу"

Вартість стартує від 100 гривень

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні постійно зростають, тому українці шукають можливості заощадити на ньому. Один з популярних мобільних операторів — lifecell, який раніше запровадив послугу "Тарифна підписка", створив новий тарифний план за вигідною ціною.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Facebook lifecell. Йдеться про лінійку тарифних планів "Лайфсет". Один з них — Лайфсет М, вартістю 175 гривень на чотири тижні (6.25 грн/день).

Тарифний план Лайфсет М — умови

  • Мобільний інтернет: 25 ГБ в Україні та в роумінгу за акцією "Гігабайти без кордонів"
  • Дзвінки: 1300 хв (на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell)
  • Домашній інтернет: Безлімітний інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с за технологією GPON та до 100 Мбіт/с за технологією Ethernet

Також до тарифного плану включено lifecell TV. 120+ телеканалів можна переглядати одночасно на п'яти пристроях.

Пакет передбачає безліміт на дзвінки всередині мережі lifecell, який надається після використання хвилин на всі номери по Україні, наданих за пакетом послуг на 4 тижні.

Інші тарифи лінійки Лайфсет

Тарифний план Лайфсет М не найдешевший серед чотирьох. Найменша вартість у Лайфсет S — 100 гривень за 4 тижні. До нього входить безлімітний домашній інтернет до 1 Гбіт/с, 10 ГБ мобільного інтернету та дзвінки по 2 грн/хв на міські, мобільні, lifecell номери по Україні.

Решта тарифів лінійки дорожчі — Лайфсет L та Лайфсет ХL коштують 300 та 500 гривень за 4 тижні відповідно. Проте й інтернету та хвилин на розмови там більше.

Як розповідав "Телеграф", один з користувачів звинуватив lifecell у тому, що до авторизації та після неї вартість тарифу "Максі" була різна. Оператор відповів.

Теги:
#Мобільний зв'язок #Тарифи #lifecell #Мобільний оператор