lifecell запустил новую линейку тарифов. Какой самый выгодный

Стоимость стартует от 100 гривен

Тарифы на мобильную связь в Украине постоянно растут, поэтому украинцы ищут возможности сэкономить на ней. Один из популярных мобильных операторов — lifecell, который ранее ввел услугу "Тарифная подписка", создал новый тарифный план по выгодной цене.

Об этом сообщили на Facebook-странице Facebook lifecell. Речь идет о линейке тарифных планов "Лайфсет". Один из них – Лайфсет М, стоимостью 175 гривен на четыре недели (6.25 грн/день).

Тарифный план Лайфсет М — условия

Мобильный интернет: 25 ГБ в Украине и в роуминге по акции "Гигабайты без границ"

25 ГБ в Украине и в роуминге по акции "Гигабайты без границ" Звонки: 1300 мин (на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell)

1300 мин (на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell) Домашний интернет: Безлимитный интернет со скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON и до 100 Мбит/с по технологии Ethernet

Также в тарифный план включен lifecell TV. 120+ телеканалов можно просматривать одновременно на пяти устройствах.

Пакет предусматривает безлимит на звонки внутри сети lifecell, который предоставляется после использования минут на все номера по Украине, предоставленные пакетом услуг на 4 недели.

Прочие тарифы линейки Лайфсет

Тарифный план Лайфсет М не самый дешевый среди четырех. Наименьшая стоимость у Лайфсет S — 100 гривен за 4 недели. В него входит безлимитный домашний интернет до 1 Гбит/с, 10 ГБ мобильного интернета и звонки по 2 грн/мин на городские, мобильные, lifecell номера по Украине.

Остальные тарифы линейки дороже — Лайфсет L и Лайфсет ХL стоят 300 и 500 гривен за 4 недели соответственно. Однако и интернета и минут на разговоры там больше.

Как рассказывал "Телеграф", один из пользователей обвинил lifecell в том, что до авторизации и после нее стоимость тарифа "Макси" была разная. Оператор ответил.