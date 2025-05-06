Заморозки и засуха. Синоптик дал неутешительный прогноз на урожай 2025 года

Средняя температура летом будет на 2 °C выше климатической нормы

Запасы влаги в почве сейчас самые низкие за последние 10 лет наблюдений. Поэтому при сохранении столь значительного дефицита дождей Украине грозит серьезная засуха.

Об этом "Телеграфу" в блиц-интервью рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. Он объяснил, каких прогнозов ждать на лето 2025 года.

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По его словам, прежде всего нужны дожди, поскольку именно осадки мая всегда закладывают надежный фундамент для будущего урожая.

— В схожие по развитию синоптических процессов годы дожди были, но их распределение, как это характерно для летнего периода, неравномерно. На части площадей уже со второй декады мая начиналась почвенная засуха, — говорит эксперт по погоде.

Он пояснил, что сценарий развития атмосферных процессов не исключает и очередную порцию заморозков в первой половине мая. Так что будущий урожай будет в значительной степени зависеть от погодных условий мая.

— По прогнозам мировых метеоцентров, лето 2025 в Украине ожидается сухим и жарким. Средняя температура за сезон ожидается на 2 °C выше климатической нормы, а количество осадков будет меньше обычного, — продолжает синоптик.

Учитывая климатические изменения, лето стало более жарким и засушливым. В частности, за последние 30 лет средняя температура летнего сезона выросла на 1,6 °C, а количество осадков — уменьшилось на 12%. Практически вдвое увеличилось количество дней с максимальной температурой 30 °C и более, особенно 35 °C. При этом наибольшие изменения произошли в июле. Поэтому дожди выпадают уже на раскаленную земную поверхность, что увеличивает процент воды, которая улетучивается вместо усвоения почвой и потребления растениями, — подчеркнул Виталий Постригань.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", какие фруктовые деревья "убили" заморозки.