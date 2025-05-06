Школярів готують до "Захисту України": які області вкладаються найбільше, а які "прогулюють"

У 2024 році Міністерство освіти і науки затвердило оновлену освітню програму "Захист України"

В українських навчальних закладах в умовах російської агресії оновили предмет "Захист України". Вже цього року області масово вкладаються в навчання нашого майбутнього покоління, проте не всі однаково.

"Телеграф" з’ясував, які області України найкраще готують дітей до захисту батьківщини та як це відбувається.

Що являє собою оновлений предмет "Захист України"

У 2024 році Міністерство освіти і науки затвердило оновлену освітню програму "Захист України" для учнів 10-11 класів. За словами міністра освіти та науки Оксена Лісового, з освітньої програми для українських старшокласників та старшокласниць прибрали все, що стосувалося радянського підходу.

Тепер, зокрема, при вивченні дисципліни, не буде поділу школярів та школярок за статтю. Хлопці проходитимуть курс разом, а поділ на групи відбуватиметься для відпрацювання практичних навичок.

З 1 вересня 2024 року навчання учнів 10-11 класів проходитимуть раз на місяць (але протягом усього дня) у тренінговому форматі у спеціальних міжшкільних центрах. Простір буде оснащено всім необхідним обладнанням, яке закуплять за рахунок державної субвенції:

стрілецькими тренажерами;

навчальними дронами;

аптечками;

медичними манекенами тощо.

Що вивчають діти

Зокрема, у програмі для 10 класу передбачено 6 модулів:

"Основи національної безпеки й оборони";

"Основи планування та управління";

"Озброєння та військова техніка. Стрілецька підготовка";

"Основи дій, комунікації та взаємодій у бою";

"Орієнтування на місцевості та інженерна фортифікація";

"Домедична допомога в умовах бою".

Для 11 класу також 6 модулів:

"Військові технології та їх розвиток";

"Стрілецька підготовка, основи для дій та взаємодії в бою";

"Інформаційна війна";

"Домедична допомога в умовах бою";

"Цивільне населення в кризових умовах";

"Планую майбутнє: моя роль в обороні України".

Кожен модуль можуть викладати як вчителі "Захисту України", так і запрошені фахівці та фахівці з конкретної теми.

Як це відбувається на практиці

Журналісти "Суспільного" у 2025 році показали, як проходять уроки "Захисту України" у Чернігові. Вчитель даного предмета у місцевому ліцеї розповів, що за новою програмою, яка почала діяти з цього навчального року, 80% уроку – практика.

Фото: Суспільне

"Раніше просто за підручником займалися, не мали змоги це "помацати". Зараз ми можемо на особистому досвіді це спробувати", — розповідає учениця.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Вчителі кажуть, що переважна кількість обладнання в їхньому ліцеї з’явилася в цьому навчальному році.

Фото: Суспільне

Сучасні класи "Захисту України" облаштували ще в трьох ліцеях міста та одному закладі професійної освіти, каже начальник міського управління освіти Василь Білогура. Чотири кабінети – частково коштом державної субвенції у співфінансуванні з міським бюджетом.

Як області готують нове покоління

Як відомо, для реалізації оновлення дисципліни "Захисту України" у 2023 році уряд виділив 1,74 млрд грн для підвищення кваліфікації вчителів цього предмета, а також закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів.

"Телеграф" проаналізував дані в електронній системі публічних закупівель і з’ясував, як області вкладаються в навчання учнів. Оскільки, за словами вчителів, 80% уроку тепер складає практика, то для аналізу було взято "Симулятори бойових дій" для школярів. Судячи з описів цього виду закупівель, до нього найчастіше входять електронні тренажери типу лазертаг та апаратура для інтерактивного навчання. Так, наприклад, у Дарницькому районі Києва закупили комплект симулятора з таким наповненням:

Інтерактивний лазерний стрілецький тренажер з екраном, та макетами 2 автоматів, 2 пістолетів з лазерним цілевказівником;

Програмне забезпечення до інтерактивного лазерного стрілецького тренажеру з можливістю збереження статистики стрільб в зовнішньому файлі;

Апаратна частина для навчального кабінету "Захист України" (для педагогічного працівника (покращений): з десктопним комп'ютером, монітором не менше 21.5" та дискретною відеокартою).

Згідно з даними Prozorro, найбільше грошей на закупівлю обладнання для "Захисту України" витрачають у Сумській, Львівській та Київській областях. А найменше — у Закарпатській, Рівненській та Чернівецькій областях. Також існують області, по якими взагалі відсутня інформація про закупівлю — Харківська, Херсонська та Івано-Франківська області.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку якість освіти Україна здатна підтримувати і як утримати старшокласників, які поспішають виїхати за кордон до повноліття.