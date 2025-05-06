Школярів готують до "Захисту України": які області вкладаються найбільше, а які "прогулюють"
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У 2024 році Міністерство освіти і науки затвердило оновлену освітню програму "Захист України"
В українських навчальних закладах в умовах російської агресії оновили предмет "Захист України". Вже цього року області масово вкладаються в навчання нашого майбутнього покоління, проте не всі однаково.
"Телеграф" з’ясував, які області України найкраще готують дітей до захисту батьківщини та як це відбувається.
Що являє собою оновлений предмет "Захист України"
У 2024 році Міністерство освіти і науки затвердило оновлену освітню програму "Захист України" для учнів 10-11 класів. За словами міністра освіти та науки Оксена Лісового, з освітньої програми для українських старшокласників та старшокласниць прибрали все, що стосувалося радянського підходу.
Тепер, зокрема, при вивченні дисципліни, не буде поділу школярів та школярок за статтю. Хлопці проходитимуть курс разом, а поділ на групи відбуватиметься для відпрацювання практичних навичок.
З 1 вересня 2024 року навчання учнів 10-11 класів проходитимуть раз на місяць (але протягом усього дня) у тренінговому форматі у спеціальних міжшкільних центрах. Простір буде оснащено всім необхідним обладнанням, яке закуплять за рахунок державної субвенції:
- стрілецькими тренажерами;
- навчальними дронами;
- аптечками;
- медичними манекенами тощо.
Що вивчають діти
Зокрема, у програмі для 10 класу передбачено 6 модулів:
- "Основи національної безпеки й оборони";
- "Основи планування та управління";
- "Озброєння та військова техніка. Стрілецька підготовка";
- "Основи дій, комунікації та взаємодій у бою";
- "Орієнтування на місцевості та інженерна фортифікація";
- "Домедична допомога в умовах бою".
Для 11 класу також 6 модулів:
- "Військові технології та їх розвиток";
- "Стрілецька підготовка, основи для дій та взаємодії в бою";
- "Інформаційна війна";
- "Домедична допомога в умовах бою";
- "Цивільне населення в кризових умовах";
- "Планую майбутнє: моя роль в обороні України".
Кожен модуль можуть викладати як вчителі "Захисту України", так і запрошені фахівці та фахівці з конкретної теми.
Як це відбувається на практиці
Журналісти "Суспільного" у 2025 році показали, як проходять уроки "Захисту України" у Чернігові. Вчитель даного предмета у місцевому ліцеї розповів, що за новою програмою, яка почала діяти з цього навчального року, 80% уроку – практика.
"Раніше просто за підручником займалися, не мали змоги це "помацати". Зараз ми можемо на особистому досвіді це спробувати", — розповідає учениця.
Вчителі кажуть, що переважна кількість обладнання в їхньому ліцеї з’явилася в цьому навчальному році.
Сучасні класи "Захисту України" облаштували ще в трьох ліцеях міста та одному закладі професійної освіти, каже начальник міського управління освіти Василь Білогура. Чотири кабінети – частково коштом державної субвенції у співфінансуванні з міським бюджетом.
Як області готують нове покоління
Як відомо, для реалізації оновлення дисципліни "Захисту України" у 2023 році уряд виділив 1,74 млрд грн для підвищення кваліфікації вчителів цього предмета, а також закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів.
"Телеграф" проаналізував дані в електронній системі публічних закупівель і з’ясував, як області вкладаються в навчання учнів. Оскільки, за словами вчителів, 80% уроку тепер складає практика, то для аналізу було взято "Симулятори бойових дій" для школярів. Судячи з описів цього виду закупівель, до нього найчастіше входять електронні тренажери типу лазертаг та апаратура для інтерактивного навчання. Так, наприклад, у Дарницькому районі Києва закупили комплект симулятора з таким наповненням:
- Інтерактивний лазерний стрілецький тренажер з екраном, та макетами 2 автоматів, 2 пістолетів з лазерним цілевказівником;
- Програмне забезпечення до інтерактивного лазерного стрілецького тренажеру з можливістю збереження статистики стрільб в зовнішньому файлі;
- Апаратна частина для навчального кабінету "Захист України" (для педагогічного працівника (покращений): з десктопним комп'ютером, монітором не менше 21.5" та дискретною відеокартою).
Згідно з даними Prozorro, найбільше грошей на закупівлю обладнання для "Захисту України" витрачають у Сумській, Львівській та Київській областях. А найменше — у Закарпатській, Рівненській та Чернівецькій областях. Також існують області, по якими взагалі відсутня інформація про закупівлю — Харківська, Херсонська та Івано-Франківська області.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку якість освіти Україна здатна підтримувати і як утримати старшокласників, які поспішають виїхати за кордон до повноліття.