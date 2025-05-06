Школьников готовят к "Защите Украины": какие области вкладываются больше всего, а какие "прогуливают"

В 2024 году Министерство образования и науки утвердило обновленную образовательную программу "Защиты Украины"

В Украинских учебных заведениях в условиях российской агрессии обновили предмет "Защита Украины". Уже в этом году области Украины массово вкладываются в обучение нашего будущего поколения, однако не все одинаково.

"Телеграф" выяснил, какие области Украины лучше всего готовят детей к защите родины и как это происходит.

Что из себя представляет обновленный предмет "Защита Украины"

В 2024 году Министерство образования и науки утвердило обновленную образовательную программу "Защиты Украины" для учащихся 10-11 классов. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, из образовательной программы для украинских старшеклассников и старшеклассниц убрали все, что касалось советского подхода.

Теперь, в частности, при изучении дисциплины, не будет разделения школьников и школьниц по полу. Ребята будут проходить курс вместе, а разделение на группы будет происходить для отработки практических навыков.

С 1 сентября 2024 года обучение учеников 10-11 классов будут проходить раз в месяц (но на протяжении всего дня) в тренинговом формате в специальных межшкольных центрах. Пространства будут оснащены всем необходимым оборудованием, которое закупят за счет государственной субвенции:

стрелковыми тренажерами;

обучающими дронами;

аптечками;

медицинскими манекенами и т.д.

Что изучают дети

В частности, в программе для 10 класса предусмотрены 6 модулей:

"Основы национальной безопасности и обороны";

"Основы планирования и управления";

"Вооружение и военная техника. Стрелковая подготовка";

"Основы действий, коммуникации и взаимодействий в бою";

"Ориентирование на местности и инженерная фортификация";

"Домедицинская помощь в условиях боя".

Для 11 класса также 6 модулей:

"Военные технологии и их развитие";

"Стрелковая подготовка, основы действий и взаимодействия в бою";

"Информационная война";

"Домашняя медицинская помощь в боевых условиях";

"Гражданское население в условиях кризиса";

"Планирование будущего: моя роль в защите Украины".

Каждый модуль могут преподавать как учителя "Защиты Украины", так и приглашенные специалисты и специалисты по конкретной теме.

Как это происходит на практике

Журналисты "Суспільного" в 2025 году показали, как проходят уроки "Защиты Украины" в Чернигове. Учитель данного предмета в местном лицее рассказал, что по новой программе, которая начала действовать с этого учебного года, 80% урока — практика.

Фото: Суспільне

"Раньше просто по учебнику занимались, не имели возможности это потрогать. Сейчас мы можем на личном опыте это попробовать", — рассказывает ученица.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Учителя говорят, что подавляющее количество оборудования в их лицее появилось в этом учебном году.

Фото: Суспільне

Современные классы "Защиты Украины" обустроили еще в трех лицеях Чернигова и одном учреждении профессионального образования, говорит начальник городского управления образования Василий Билогура. Четыре кабинета – частично на средства государственной субвенции в софинансировании с городским бюджетом.

Как области готовят новое поколение

Как известно, для реализации обновления дисциплины "Защиты Украины" в 2023 году правительство выделило 1,74 млрд. грн. для повышения квалификации учителей этого предмета, а также закупку средств обучения и компьютерного оборудования для учебных кабинетов.

"Телеграф" проанализировал данные в электронной системе публичных закупок и выяснил, как области вкладываются в обучение учеников. Поскольку, по словам учителей, 80% урока теперь составляет практика, то для анализа были взяты "Симуляторы боевых действий" для школьников. Судя по описаниям данного вида закупок, в него чаще всего входят электронные тренажёры типа лазертаг и аппаратура для интерактивного обучения. Так, например, в Дарницком районе Киева закупили комплект симулятора с таким наполнением:

Интерактивный лазерный стрелковый тренажер с экраном и макетами 2 автоматов, 2 пистолетов с лазерным целеуказателем;

Программное обеспечение к интерактивному лазерному стрелковому тренажеру с возможностью сохранения статистики стрельб во внешнем файле;

Аппаратная часть для учебного кабинета "Защита Украины" (для педагогического работника (улучшенный): с десктопным компьютером, монитором не менее 21.5" и дискретной видеокартой).

Так согласно данным Prozorro, больше всего денег на закупку оборудования для "Защиты Украины" тратят в Сумской, Львовской и Киевской областях. А меньше всего — в Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях. Также существую области, по которым и вовсе отсутствует информация о закупках — Харьковская, Херсонская и Ивано-Франковская области.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какое качество образования Украина способна поддерживать и как удержать старшеклассников, спешащих уехать за границу до наступления совершеннолетия.