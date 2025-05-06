Пух тополі не викликає алергію? Чому українці так бідкаються на ці дерева

Одна тополя за рік збирає до 53 кг бруду

В Україні вже починається сезон "квітнення" тополь, коли вони активно поширюють пух. Більшість людей помилково вважають, що у них алергія саме на нього.

Однак пух тополь не може викликати алергічних реакцій. Про це повідомляє "Київ 24".

"Насправді тополиний пух сам по собі не викликає алергію, її викликає той пилок, який чіпляється з різних квітів на пух. Ну і відповідно потім потрапляє у ваші слизові", — йдеться у повідомленні.

Тобто тополі не можуть викликати алергій, але квітнуть з початку травня і до середини літа, на цей період припадає цвітіння інших рослин. Зазначається, що ці дерева доволі корисні. Вони виділяють в кілька разів більше кисню, ніж інші види, а також збирають до 53 кілограми бруду за рік. Для порівняння, каштан збирає до 16 кг бруду.

Тополі збирають бруд не тільки за допомогою пуху, а й клейких листочків. До речі, не всі види цих дерев можуть продукувати пух. Так, до прикладу, в Україні переважно висаджені жіночі дерева тополі чорної, які мають найбільшу кількість пуху. Але вже зараз у містах починають висаджувати переважно чоловічі рослини, які практично не квітнуть пухом.

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