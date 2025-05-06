Пух тополя не вызывает аллергию? Почему украинцы так жалуются на эти деревья

Один тополь за год собирает до 53 кг грязи

В Украине уже начинается сезон "цветения" тополей, когда они активно распространяют пух. Большинство людей ошибочно полагают, что у них аллергия именно на него.

Однако пух тополей не может вызвать аллергических реакций. Об этом сообщает "Киев 24".

"На самом деле тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию, ее вызывает та пыльца, которая цепляется с разных цветов на пух. Ну и соответственно потом попадает в ваши слизистые", — говорится в сообщении.

То есть тополя не могут вызывать аллергии, но цветут с начала мая и до середины лета, на этот период приходится цветение других растений. Отмечается, что эти деревья достаточно полезны. Они выделяют в несколько раз больше кислорода, чем другие виды, а также собирают до 53 килограммов грязи в год. Для сравнения, каштан собирает до 16 кг грязи.

Тополя собирают грязь не только с помощью пуха, но и клейких листочков. Кстати, не все виды этих деревьев могут производить пух. Так, к примеру, в Украине преимущественно высажены женские деревья тополя черного, имеющие наибольшее количество пуха. Но уже сейчас в городах начинают больше высаживать мужские растения, практически не цветущие пухом.

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