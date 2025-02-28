Є лише день. Як військовому повернутися з СЗЧ за спрощеною процедурою

Чоловікам мають поновити грошові виплати та соціальні гарантії

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 29 листопада 2024 року, мають можливість повернутися на службу за спрощеним алгоритмом. Проте ця процедура діятиме лише до 1 березня 2025 року.

За інформацією Міністерства оборони України, військові, які скористаються цією можливістю, зможуть поновити грошові виплати та соціальні гарантії протягом 72 годин. Також вони отримають можливість перевестися в інший підрозділ через платформу "Армія+", що значно скорочує бюрократичні процедури.

"Завдяки "Армія+" ми скоротили час на повернення на службу до кількох днів без необхідності зайвих контактів чи особистого подання рапорту", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Для повернення на службу потрібно:

подати рапорт у "Армія+" на повернення після СЗЧ;

протягом 24 годин прибути до найближчого відділу Військової служби правопорядку;

отримати консультацію та дістатися батальйону резерву;

протягом 72 годин поновитися на службі, відновити всі соціальні гарантії та виплати;

подати новий рапорт у "Армія+" на зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист;

протягом ще 72 годин отримати погодження та підготуватися до переведення в іншу частину.

Що буде після 1 березня 2025 року

Після 1 березня повернутися на службу все ще можна, але без спрощеної процедури через "Армія+". У такому випадку відновлення може зайняти кілька місяців, і до моменту остаточного поновлення грошове забезпечення та соціальні виплати не відновлюватимуться.

Скільки військових уже подали рапорт на повернення

За словами Катерини Черногоренко, лише за останній тиждень через "Армія+" рапорти на повернення подали понад 300 військовослужбовців, які раніше залишили частину самовільно.

Ця ініціатива Міноборони спрямована на те, щоб надати військовим шанс повернутися без зайвих перешкод, а також забезпечити ефективне доукомплектування підрозділів.

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