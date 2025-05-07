Антициклон Riccarda несет сильные заморозки: оранжевый уровень опасности объявили в одной из областей

Синоптики предупреждают об опасности

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных заморозков на Львовщине. Уже с 8 мая на севере области, а с 9 по 10 мая на всей территории температура ночью и утром может снизиться до 0-5 градусов.

Об этом пресс-служба ЛОВА предупреждает через "Уведомление ГЗ" (Гражданской защиты). В других западных и северных областях Украины ожидается желтый уровень опасности с заморозками до 0-3 градусов.

Согласно сообщению Львовского регионального центра гидрометеорологии, в городе Львове 9-10 мая ночью и утром также ожидается сильный заморозок от 0 до 2 градусов.

Погода в Украине в эти дни, по данным Укргидрометцентра, будет в целом прохладной. В четверг, 8 мая, без осадков, лишь ночью на Юге и Востоке, а днем в Карпатах возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха также ощутимо снизится. В западных и северных регионах ночью будет от +1 до +8 градусов, а днем не выше +10…+16 градусов. На остальной территории немного теплее: ночью +8…+13, днем +15…+20 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 8 мая

В пятницу, 9 мая, погоду снова сменит циклонический вихрь с юга. Он принесет плотную облачность и значительные осадки – от 5 до 15 мм в сутки. Из-за наличия как теплых, так и холодных участков фронта, дожди возможны на протяжении всех суток.

На высокогорье Карпат в пятницу ночью возможен мокрый снег. Однако на 9 мая заморозки в Украине пока не прогнозируют, кроме Львовской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что заморозки наделали беды фермерам в Украине. Морозы сильно повредили овощи.