Чи підписали вже угоду про корисні копалини: що кажуть в США та в Україні

Україна готова підписувати тільки документ про створення Інвестиційного фонду відбудови

Україна та Сполучені Штати вже 30 квітня можуть укласти угоду про корисні копалини, яка дуже довго обговорювалася між урядами двох держав. Президент США Дональд Трамп заявив, що Київ та Вашингтон нібито вже уклали угоду, але Україна цього не підтвердила.

"Ми уклали угоду. І я припускаю, що вони її дотримуватимуться. Я доручив цю справу Скотту, і він все чудово пояснив, але плодів цієї угоди ми поки не бачили. Гадаю, ще побачимо", – заявив Трамп журналістам.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що український уряд ухвалив рішення, які необхідні для підписання одного документа з трьох, на ухваленні яких наполягали США. Мова йде про створення Інвестиційного фонду відбудови. За словами Шмигаля, в основу угоди лягло п'ять ключових принципів:

Рівноправність: фонд контролюється Україною та США у співвідношенні 50/50 та з рівним правом голосу.

Україна не передає контроль США над своїми надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Жодних боргових зобов'язань з боку України, реальних або вигаданих, у документі немає. Угода передбачає виключно інвестиції з боку США.

Фонд гарантує інвестиції у проєкти в Україні та гарантуватиме комерційні закупівлі продукції. Працює принцип "бери, або плати".

Угода не стане перепоною на шляху набуття Україною членства у Європейському Союзі – вона узгоджена з євроінтеграційним курсом Києва.

"Фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну. Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", – зазначив прем'єр.

Проте Шмигаль також не підтвердив, що угоду про корисні копалини підписано. А спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News фактично спростував заяву свого шефа: він прямо заявив, що підписання угоди про рідкісноземельні метали затягується. Причиною він назвав тривалий "переклад документів" з української на англійську, та навпаки.

Зазначимо, що за інформацією українських джерел, зараз адміністрація Трампа розглядає питання про те, чи буде проведена офіційна церемонія підписання угоди між Сполученими Штатами та Україною про корисні копалини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна досі не підписала остаточний варіант ключової угоди зі США щодо надрокористування. За його словами, процес затягується вже як мінімум на три тижні, і він очікує, що документ буде підписано "швидше".