Про них мовчать не просто так. Що відомо про долю евакуйованих з Курщини росіян

Наймасштабніша евакуація була після того, як армія РФ скинула бомбу на інтернат у Суджі

Мешканців Курської області, які перебувають в Україні — у Сумах — хочуть повернути до Росії. Але, за словами уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, Київ нібито хоче їх обміняти на військовополонених.

Про це вона повідомила за результатами переговорів з українською стороною на білорусько-українському кордоні. Та скільки таких росіян, який їхній правовий статус в Україні та чи можливий такий обмін, зʼясовував "Телеграф".

Скільки мешканців Курської області перебуває у Сумах та що вони думають про війну

За даними Washington Post, більше 100 евакуйованих мешканців Курщини знаходиться в Україні. Російські ЗМІ зазначають, що йдеться про 110 осіб. Сама ж евакуація триває з серпня 2024 року. Але наймасштабнішим було екстрене вивезення росіян з Суджі 2 лютого 2025 року після того, як армія РФ скинула бомбу на інтернат, де переховувались місцеві мешканці.

Інтернат, по якому поцілили росіяни у Суджі

Ті росіяни, з якими поспілкувались WP, здебільшого підтримували Володимира Путіна на виборах, але, відчувши війну на собі, дійшли висновку, що російська влада багато приховує.

Зокрема, один з мешканців Курської області, якого евакуювали у Суми, наголосив, що цю війну потрібно зупинити. А інша жінка має намір розповідати про пережите всім, аби люди розуміли, що насправді відбувається і як російська влада бреше.

Водночас серед мешканців Курщини, які у Сумах, є й ті, хто виїжджав самотужки ще до початку активних бойових дій у цьому регіоні. Один з таких чоловіків сказав журналістам, що втомився від війни і проти неї.

Який статус у цих осіб, хто ними опікується та чи можуть вони залишитись в Україні

У коментарі "Телеграфу" виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко зазначив, що наразі росіянами, яких евакуювали з Курської області після бомбардування армією РФ інтернату 1 лютого, ймовірно, опікуються міжнародні організації.

Відсутність інформації про те, яка саме організація опікується цими росіянами, а також про умови утримання, може бути моментом безпеки, зазначає Олександр Павліченко.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко

Частина з цих росіян могла виїхати назад у Росію, адже вони не є заручниками чи полоненими в Україні. І ці виїзди цілком могли бути організовані саме міжнародними організаціями, зокрема, Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), через Білорусь. За словами Олександра Павліченка, цей же комітет і зустрічав росіян, коли їх екстрено евакуювали з Курської області.

"Вони не є в статусі інтернованих, тобто їх не утримують. Можливо, вони залишаються (в Україні — ред.) за станом здоров'я. Особи з інвалідністю або літні люди, які просто потребують додаткової опіки і догляду. Це інша ситуація. Але якщо особа скаже, що я хочу повернутися в Росію, я думаю, що таку інтенцію можуть реалізувати", — зазначає виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Як повідомив Олександр Павліченко, невідомо, хто забезпечує утримання цих росіян, чи виплачуються їм кошти на утримання, адже вони не є українськими громадянами. Проте, за його словами, не виключено, що при бажанні ці громадяни РФ можуть залишитись в Україні, але для цього їм потрібно отримати офіційний статус для перебування — наприклад, посвідку на тимчасове проживання. Проте також відкритим залишається питання документів, адже вони не перетинали кордон з Україною так, щоб у їхні паспорти ставили будь-які відмітки.

Водночас Павліченко наголосив, що Росія свідомо відмовилась від присутності міжнародних спостерігачів, у тому числі ООН, під час операції ЗСУ у Курській області. Ці організації могли б долучатись до евакуації населення. До прикладу, під час екстреного вивезення росіян після бомбардування інтернату у Суджі міжнародні організації не заїжджали на території бойових дій у РФ, адже не мали дозволу на це, тому були вимушені зустрічати евакуйованих на українській території.

Зауважимо, що не варто виключати й те, що Росія використовуватиме цих росіян, які повернуться чи вже повернулись, у своїй пропаганді. І з часом, ймовірно, можуть зʼявитись ролики, де евакуйовані з Курщини розповідатимуть про "звірства" ЗСУ та нібито нелюдські умови утримання.

Нагадаємо, військові експерти у коментарі "Телеграфу" досить скептично оцінили операцію ЗСУ у Курській області станом на весну 2025 року, адже вона й не була козирем України.