У містах біля Курської області термінова евакуація: росіяни вже бʼють на сполох (карта)

Головком Сирський прокоментував ситуацію

У Сумській області, де, як повідомлялось раніше, вже тривали бої на прикордонні, закликають терміново евакуюватись мешканців двох міст, які знаходяться біля Курської області. Туди вже відправили евакуаційні автобуси, які забиратимуть людей.

Про це повідомив голова Сумської районної адміністрації Михайло Мельник. Наскільки критична ситуація у Сумській області?

Зауважимо, що росіяни активно обстрілюють з артилерії прикордонні міста та села. Чи не найбільше минулої доби постраждали міста Ворожба та Білопілля, звідки й закликали людей виїхати.

Загалом росіяни майже 100 разів обстріляли Сумську область з 4 по 5 травня, поціливши по 28 населених пунктах у 12 територіальних громадах області. Унаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблий у Великописарівській громаді, поранено трьох мирних жителів у Білопільській громаді.

Російські пропагандисти зазначають, що українські Сили Оборони нібито намагаються прорватись у Курську область, на кордоні з якою і знаходяться Ворожба і Білопілля. Додамо, що ці два міста були під окупацією РФ на початку повномасштабного вторгнення росіян, звільнили їх у квітні 2022 року.

Ворожба і Білопілля на мапі Deep State

Вони пишуть, що ЗСУ нібито проникли на кордон, перейшли мінні поля на спецтехніці та випустили ракети. На початку, за повідомленнями російський воєнкорів, українські Сили Оборони підірвали ракетами міст у районі Званого, щоб ускладнити рух армії РФ, а вже зранку нібито атакували з бронетехнікою. Росіяни пишуть, що українські захисники, як і при першому наступі у Курській області, намагаються знищити мости через річку Сейм та її притоки.

Міст у Курській області, який нібито зруйнували ЗСУ

Один з таких каналів пише: "Машини розмінування продовжуються робити проходи у замінованих полях і лінії "зубів дракона", щоб скинути туди бронетехніку з десантом".

Зокрема, бої вже нібито йдуть у селища Тьоткіно, а також йдуть бої за селище Новий Путь. ЗСУ, як зазначають пропагандисти, могли скористуватися поганими погодними умовами. Українські війська, за словами росіян, нібито використовують тактику малих груп, атакуючи по 5-10 осіб у різних точках.

Ймовірний напрямок наступу ЗСУ, за словами росіян

Ймовірний напрямок наступу ЗСУ, за словами росіян

Водночас головком ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що операція у Курській області дійсно триває і "досягла більшості поставлених цілей".

За його словами, Україні вдалося не допустити наступ РФ в Сумській і Харківській областях, а створена Силами оборони буферна зона в прикордонних районах залишається актуальною і досі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 26 квітня росіяни відзвітували про "повне звільнення" Курської області від Збройних сил України. Проте українська сторона на противагу зазначила, що наші сили все ще контролюють невеликий шматок Курщини, а також перебувають і в сусідній з нею Бєлгородській області.