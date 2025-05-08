О них молчат не просто так. Что известно о судьбе эвакуированных из Курской области россиян

Самая масштабная эвакуация была после того, как армия РФ сбросила бомбу на интернат в Судже

Жителей Курской области, которые находятся в Украине — в Сумах — хотят вернуть в Россию. Но, по словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, Киев якобы хочет их обменять на военнопленных.

Об этом она сообщила по результатам переговоров с украинской стороной на белорусско-украинской границе. Но сколько таких россиян, каков их правовой статус в Украине и возможен ли такой обмен, выяснял "Телеграф".

Сколько жителей Курской области находится в Сумах и что они думают о войне

По данным Washington Post, более 100 эвакуированных жителей Курской области находятся в Украине. Российские СМИ отмечают, что речь идет о 110 человек. Сама же эвакуация проходит с августа 2024 года. Но самым масштабным был экстренный вывоз россиян из Суджи 2 февраля 2025 года после того, как армия РФ сбросила бомбу на интернат, где прятались местные жители.

Интернат, по которому ударили россияне в Судже

Те россияне, с которыми пообщались WP, в большинстве своем поддерживали Владимира Путина на выборах, но, почувствовав войну на себе, пришли к выводу, что российские власти многое скрывают.

В частности, один из жителей Курской области, эвакуированный в Сумы, подчеркнул, что эту войну нужно остановить. А другая женщина намерена рассказывать о пережитом всем, чтобы люди понимали, что происходит и как российская власть лжет.

В то же время среди жителей Курской области, которые находятся в Сумах, есть и те, кто выезжал самостоятельно еще до начала активных боевых действий в этом регионе. Один из таких мужчин сказал журналистам, что устал от войны и против нее.

Какой статус у этих лиц, кто о них заботится и могут ли они остаться в Украине

В комментарии "Телеграфу" исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко отметил, что в настоящее время о россиянах, эвакуированных из Курской области после бомбардировки армией РФ интерната 1 февраля, вероятно, заботятся международные организации.

Отсутствие информации о том, какая именно организация занимается этими россиянами, а также об условиях содержания, может быть моментом безопасности, отмечает Александр Павличенко.

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко

Часть этих россиян могла выехать обратно в Россию, ведь они не являются заложниками или пленными в Украине. И эти выезды вполне могли быть организованы именно международными организациями, в частности, Международным комитетом Красного Креста (МКЧХ) через Беларусь. По словам Александра Павличенко, этот же комитет и встречал россиян, когда их экстренно эвакуировали из Курской области.

"Они не есть в статусе интернированных, то есть их не содержат. Возможно, они остаются за состоянием здоровья. Лица с инвалидностью или пожилые люди, которые просто нуждаются в дополнительной опеке и уходе. Это другая ситуация. Но если человек скажет, что я хочу вернуться в Россию, я думаю, что такую ​​интенцию могут реализовать", — отмечает исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Как сообщил Александр Павличенко, неизвестно, кто обеспечивает содержание этих россиян, выплачиваются ли им средства на содержание, ведь они не являются украинскими гражданами. Однако, по его словам, не исключено, что при желании эти граждане РФ могут остаться в Украине, но для этого им нужно получить официальный статус для пребывания — например, вид на временное проживание. Однако открытым остается вопрос документов, ведь они не пересекали границу с Украиной так, чтобы в их паспорта ставили какие-либо отметки.

В то же время, Павличенко подчеркнул, что Россия сознательно отказалась от присутствия международных наблюдателей, в том числе ООН, во время операции ВСУ в Курской области. Эти организации могли бы приобщаться к эвакуации населения. К примеру, во время экстренного вывоза россиян после бомбардировки интерната в Судже международные организации не заезжали на территории боевых действий в РФ, поскольку не имели разрешения на это, поэтому были вынуждены встречать эвакуированных на украинской территории.

Отметим, что не стоит исключать и то, что Россия будет использовать этих россиян, которые вернутся или уже вернулись, в своей пропаганде. И со временем, вероятно, могут появиться ролики, где эвакуированные из Курской области будут рассказывать о "зверствах" ВСУ и якобы бесчеловечных условиях содержания.

Напомним, военные эксперты в комментарии "Телеграфу" достаточно скептически оценили операцию ВСУ в Курской области по состоянию на весну 2025 года, ведь она и не была козырем Украины.