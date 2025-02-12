Не тільки ковбаса по 2,20. Історик назвав п’ять причин, чому українці вірять російській пропаганді

Українцям нав’язували російські тези, що НАТО, Європа, Захід – це ворог

Частина українців повірили міфам російської пропаганди про відновлення СРСР, де всім було добре жити, а кілограм вареної ковбаси коштував 2 крб 20 копійок. Однак лише цими причинами відмова від української незалежності на користь Росії не вичерпується.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів український історик, педагог і блогер Віталій Дрібниця. Він пояснив, чим ще пояснюється перехід частини українців на бік ворога.

Більше читайте в публікації: "Велич пре з усіх щілин: історик Віталій Дрібниця про три міфи росіян щодо самих себе, Путіна і Третю світову".

– Будь-яке явище, особливо суспільне, історичне, має багато причин. Це і близькість до кордону і певні історичні традиції та недовге існування української державності. Одне покоління. Цього мало для того, щоб розвінчати російські міфи й повірити у власні міфи, які нас об'єднують, – каже історик.

Ще одним із чинників він назвав тугу за "совком".

– А оскільки його нема (українці ж це розуміють), то для частини громадян саме Росія є віртуальним образом того Радянського Союзу. Бажаючи повернутися в Радянський Союз, насправді, вони повертаються в сучасну Росію, яка зовсім не Радянський Союз. Але у них таке уявлення, що Росія – це якийсь Радянський Союз, де в молодості все було добре і ковбаса по 2,20, – додає блогер.

Плюс він не знімає з рахунку шалену антиукраїнську, українофобську пропаганду, нав'язування свого "руского міра".

– Туди вкладали величезні гроші. І це ж не тільки антиукраїнська пропаганда була, а ще й антинатовська, антиєвропейська, антицивілізаційна, – підсумовує Віталій Дрібниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розвіяв міф, що Росія завжди була в Криму.