Дві квартири, будинок та майже 2 мільйони зарплати: що задекларував суддя, який головував у справі Стерненка

Сергій Кічмаренко — суддя Приморського районного суду Одеси, який безперервно обіймає цю посаду з 2006 року. За майже два десятиліття перебування в суддівській мантії він фігурував у низці суспільно резонансних справ, зокрема головував у розгляді епізоду щодо третього замаху на громадського активіста Сергія Стерненка.

25 березня 2025 року Кічмаренко подав щорічну електронну декларацію за 2024 рік. У ній він підтвердив, що продовжує виконувати обов’язки судді — посади, яка офіційно належить до категорії особливо відповідальних і передбачає високий рівень доброчесності та фінансової прозорості.

У декларації зазначено двох членів сім'ї: сина Максима Сергійовича Кічмаренка-Кузьменка та цивільну партнерку Наталію Леонідівну Кузьменко. Обидва проживають разом із суддею в Одесі.

У власності декларанта знаходяться:

дві квартири в Одесі площею 170,3 м² та 168 м² (перша належить йому, друга — Кузьменко);

житловий будинок у с. Маринівка (Одеський р-н) площею 290,2 м²;

три земельні ділянки загальною площею 2 830 м², зокрема в селі Кароліно-Бугаз та в Маринівці (дві останні придбані ним у листопаді 2020 року);

гараж в Одесі площею 153,4 м² (з 2009 року).

Серед транспортних засобів — Volkswagen Multivan 2011 року, яким він користується безоплатно (власник — його брат). Наталії Кузьменко належить Volvo XC90 2021 року випуску вартістю понад 2 млн грн.

У 2024 році заробітна плата Кічмаренка від Територіального управління ДСАУ в Одеській області склала 1 991 529 грн. Його партнерка задекларувала дохід у розмірі 1 659 476 грн від тієї ж установи.

У розділі "грошові активи" вказано:

2 250 000 грн та 25 000 доларів США готівкою у власності судді;

1 100 000 грн готівкою та 2 474 доларів США на банківському рахунку — у власності Кузьменко.

Оцінка доброчесності

У грудні 2020 року Громадська рада доброчесності визнала суддю Кічмаренка таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. У висновку вказано систематичні затягування строків розгляду справ, зокрема щодо нетверезого водіння, що дозволяло уникати відповідальності. Також встановлено факти ухвалення судових рішень у справах із конфліктом інтересів, порушення правил підсудності, заниження вартості придбаного майна та оформлення прав на нерухомість через сумнівні судові рішення. У низці справ доведено використання судового процесу для узаконення самочинного будівництва.

Особливої уваги заслуговує вирок у справі про напад на громадського активіста Віталія Устименка. Під головуванням Кічмаренка обвинувачених у замаху на вбивство засудили лише за хуліганство, звільнивши з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що суддя Світлана Кушнір, відома у суспільстві як одна з фігуранток резонансних справ періоду Майдану, досі обіймає посаду у Солом’янському районному суді Києва. Згідно з поданою декларацією, лише у 2024 році вона задекларувала понад 1,6 млн грн доходу, тоді як її чоловік отримував державну допомогу.