Две квартиры, дом и почти 2 миллиона зарплаты: что задекларировал судья, председательствовавший по делу Стерненко

Сергей Кичмаренко — судья Приморского районного суда Одессы, непрерывно занимающий этот пост с 2006 года. За почти два десятилетия пребывания в судейской мантии он фигурировал в ряде общественно резонансных дел, в частности, председательствовал в рассмотрении эпизода относительно третьего покушения на общественного активиста Сергея Стерненко.

25 марта 2025 Кичмаренко подал ежегодную электронную декларацию за 2024 год. В ней он подтвердил, что продолжает исполнять обязанности судьи — должности, официально принадлежащей к категории особо ответственных и предусматривающей высокий уровень добродетели и финансовой прозрачности.

В декларации указаны два члена семьи: сын Максима Сергеевича Кичмаренко-Кузьменко и гражданская партнерша Наталья Леонидовна Кузьменко. Оба проживают вместе с судьей в Одессе.

В собственности декларанта находятся:

две квартиры в Одессе площадью 170,3 м2 и 168 м2 (первая принадлежит ему, вторая — Кузьменко);

жилой дом в с. Мариновка (Одесский р-н) площадью 290,2 м ²;

три земельных участка общей площадью 2 830 м², в частности в селе Каролино-Бугаз и в Мариновке (два последних приобретены им в ноябре 2020 года);

гараж в Одессе площадью 153,4 м2 (с 2009 года).

Среди транспортных средств – Volkswagen Multivan 2011 года, которым он пользуется бесплатно (владелец – его брат). Натальи Кузьменко принадлежит Volvo XC90 в 2021 году выпуска стоимостью более 2 млн грн.

В 2024 году заработная плата Кичмаренко от Территориального управления ГСАУ в Одесской области составила 1991529 грн. Его партнерша задекларировала доход в размере 1659476 грн от того же учреждения.

В разделе "денежные активы" указано:

2 250 000 грн и 25 000 долларов США наличными в собственности судьи;

1 100 000 грн наличными и 2 474 долларов США на банковском счету – в собственности Кузьменко.

Оценка добродетели

В декабре 2020 года Общественный совет добродетели признал судью Кичмаренко не отвечающим критериям добродетели и профессиональной этики. В заключении указаны систематические затягивания сроков рассмотрения дел, в частности, по нетрезвому вождению, что позволяло избегать ответственности. Также установлены факты принятия судебных решений по делам с конфликтом интересов, нарушение правил подсудности, занижение стоимости приобретенного имущества и оформление прав на недвижимость из-за сомнительных судебных решений. В ряде дел доказано использование судебного процесса по узаконению самовольного строительства.

Особого внимания заслуживает приговор по делу о нападении на общественного активиста Виталия Устименко. Под председательством Кичмаренко обвиняемых в покушении на убийство осудили только за хулиганство, уволив из-под стражи в зале суда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что судья Светлана Кушнир, известная в обществе как одна из фигуранток резонансных дел периода Майдана, до сих пор занимает должность в Соломенском районном суде Киева.