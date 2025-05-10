Коли в Україну повернеться тепло. Синоптики здивували прогнозом

Подекуди буде до +24°С

В Україні майже тиждень триватиме дощова та прохолодна погода. Однак вже ближче до третьої декади місяця українці зможуть насолодитись теплом, хоча затримається воно на пару днів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, з 19 травня повітря в Україні поступово прогріватиметься. Проте, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Коли в Україні потеплішає

У понеділок, 19 травня, в Україні повітря поступово прогріватиметься і стане тепліше. Так, вдень на заході та півночі термометр покаже від +15 до +17 градусів, а на сході та в центрі — від +13 до +18 градусів. На півдні країни, зокрема в Одеській області, буде до +20 градусів. Однак насолодись теплом українцям можуть завадити опади, які накриють усі область, окрім центральних.

Погода в Україні 19 травня

У вівторок, 20 травня, повітря прогріється ще більше, адже на півночі та заході стовпчик термометра коливатиметься в межах +18 градусів, а на сході та в центрі країни — 19 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні, де сонце пригріє до +21 градуса. Однак і на вівторок синоптики прогнозують невеликий дощ по всій території країни.

Погода в Україні 20 травня

У середу та четвер, 21-22 травня, українців очікує найтепліша погода за тиждень. На півночі та заході термометр показуватиме +19 градусів, а на сході та в центрі — 21 градус тепла. Південним областям синоптики прогнозують до +24 градусів. Проте також можливий невеликий дощ, подекуди з грозами.

Погода в Україні 22 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, що кільком регіонам прогнозують заморозки та дощі.