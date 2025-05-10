Когда в Украину вернется тепло. Синоптики удивили прогнозом
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Местами будет до +24°С
В Украине почти всю неделю буде держаться дождливая и прохладная погода. Однако уже к третьей декаде месяца украинцы смогут насладиться теплом, хотя задержится оно на пару дней.
Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, с 19 мая воздух в Украине будет постепенно прогреваться. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.
Когда в Украине потеплеет
В понедельник, 19 мая, в Украине воздух будет постепенно прогреваться и станет теплее. Днем на западе и севере термометр покажет от +15 до +17 градусов, а на востоке и в центре — от +13 до +18 градусов. На юге страны, в частности, в Одесской области, будет до +20 градусов. Однако насладиться теплом украинцам могут помешать осадки, которые накроют все области, кроме центральных.
Во вторник, 20 мая, воздух прогреется еще больше, ведь на севере и западе столбик термометра будет колебаться в пределах +18 градусов, а на востоке и в центре страны — 19 градусов тепла. Теплее всего будет на юге, где солнце пригреет до +21 градуса. Однако и во вторник синоптики прогнозируют небольшой дождь по всей территории страны.
В среду и четверг, 21-22 мая, украинцев ожидает самая теплая погода через неделю. На севере и западе термометр будет показывать +19 градусов, а на востоке и в центре – 21 градус тепла. Южным областям синоптики прогнозируют до +24 градусов. Однако возможен небольшой дождь, кое-где с грозами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нескольким регионам прогнозируют заморозки и дожди.