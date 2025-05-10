Одна з країн вже готова контролювати 30-денне перемирʼя в Україні

Президент підримує суверінітет України

Туреччина готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, який має запрацювати в Україні з 12 травня. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган підтримав запропоновану ініціативу на зустрічі "коаліції охочих".

Про це повідомляє АА, посилаючись на пресслужбу Міністерства закордонних справ Туреччини. Зазначається, що очільник МЗС Хакан Фідан взяв участь у цій зустрічі у форматі онлайн.

"Виступаючи на заході, турецький міністр наголосив на прихильності Туреччини до територіальної цілісності та суверенітету України, а також заявив, що Туреччина підтримує встановлення беззаперечного припинення вогню та зусилля в цьому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Києві 10 травня відбулась зустріч "коаліції охочих", на якій були присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем'єр-міністр Кір Стармер, прем'єр Польщі Дональд Туск, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон. Після зустрічі Україна оголосила про запровадження 30-денного перемир'я з Росією на суші, у морі та в повітрі. Цю ініціативу вже підтримали Штати та президент США Дональд Трамп.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у плані завершення війни неоднозначно вказали пункт про вступ України до НАТО.