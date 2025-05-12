Чи зустрінуться Путін та Зеленський у Туреччині? Штучний інтелект оцінив можливість

ШІ вважає, що зустріч лідерів у Туреччині буде скоріше імітацією, ніж кроком до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський запропонував голові Кремля Володимиру Путіну особисто зустрітись у Туреччині на переговорах. Однак реалістичність цієї зустрічі та її потенційні результати залишаються загадкою через цілу низку факторів.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Grok, наскільки реальні шанси на зустріч Путіна та Зеленського, про що конкретно вони могли б говорити і який підсумок цієї розмови видається найреалістичнішим. Важливо відзначити, що сценарій у результаті може виявитися зовсім іншим, адже в цьому матеріалі представлена лише версія ШІ.

Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска. Він був створений з його ініціативи у відповідь на поширення ChatGPT чат-боту від компанії OpenAI.

Позиція Путіна та Зеленського

ШІ зазначає, що Путін вже неодноразово пропонував переговори, проте це частіше сприймають як спроби не загострювати ситуацію та уникнути тиску. Наприклад, його заява про переговори без попередніх умов суперечить попереднім вимогам Росії, в яких йшлося про обмеження української армії та відмову від співпраці із Заходом.

Росія відкинула ідею 30-денного перемир’я з 12 травня, що підриває довіру до її намірів. Попередні перемир’я (наприклад, на Великдень чи 9 травня) супроводжувалися обстрілами, що знижує ймовірність серйозності нової пропозиції.

Туреччина, ймовірно, не була заздалегідь поінформована про пропозицію Путіна, що додає невизначеності в організації зустрічі.

Тим часом український лідер демонструє готовність до переговорів, заявивши, що чекатиме на Путіна в Туреччині "особисто" і розраховує на припинення вогню з 12 травня.

З огляду на минулий досвід переговорів із Росією в Україні є скептицизм щодо того, чи відбудуться вони зараз взагалі. Зеленський наголошує на повному припиненні вогню як основи для дипломатії, що контрастує з риторикою Кремля.

Виклики безпеки

Організація цієї зустрічі є складною, зокрема, через ризики безпеки та потреби у відповідності формату. Відсутність чіткої інформації про склад делегацій та теми переговорів знижує ймовірність швидкої реалізації.

Протягом усієї повномасштабної війни Путін уникав прямих переговорів із Зеленським, що може вказувати на його небажання брати на себе особисті зобов’язання.

Яка ймовірність зустрічі

Штучний інтелект на основі перерахованих вище факторів вважає, що ймовірність зустрічі 15 травня є низькою (близько 20–30%), оскільки така пропозиція Путіна виглядає як маневр, щоб уникнути тиску припинення вогню, а логістичні та політичні перешкоди залишаються значними.

Володимир Зеленський зі свого боку вказує на готовність зберегти дипломатичну ініціативу. Однак без реальних кроків з боку Росії зустріч може не відбутися.

Чим може завершитись зустріч, якщо вона відбудеться

Grok визначив чотири можливі сценарії подій, якщо все ж таки зустріч Путіна та Зеленського відбудеться 15 травня. Результати залежатимуть від формату, цілей сторони та рівня міжнародного посередництва.

1. Імітація переговорів (найімовірніший сценарій, ~50%)

Переговори можуть бути чистою формальністю, без реального прогресу, наприклад, як у Мінську та Стамбулі у 2022 році. РФ може використати цю зустріч у своїх цілях для пропаганди, звинувачуючи Україну в нібито "небажанні миру".

Результат: декларативні заяви без конкретних угод, продовження бойових дій, можливе посилення санкцій проти РФ через відмову від припинення вогню.

2. Тимчасове припинення вогню (ймовірність ~30%)

За сприяння Туреччини та тиск США обидві сторони можуть домовитися про короткострокове перемир’я (наприклад, на 30 днів), щоб створити умови для подальших переговорів. При цьому попередній досвід показує, що Росія не дотримується таких угод.

Результат: тимчасове зниження інтенсивності бойових дій, але без гарантій сталого світу. Україна може використати паузу для зміцнення позиції.

3. Ультиматум або провал (імовірність ~15%)

РФ може висунути неприйнятні умови (наприклад, визнання окупованих територій чи обмеження армії), і це призведе до зриву переговорів. Ймовірно, Зеленський відмовиться від виконання таких вимог, як це було раніше.

Результат: ескалація звинувачень, можливе загострення на фронті, тиск Трампа на Україну через "саботаж".

4. Прорив до мирної угоди (імовірність ~5%):

Це найменш імовірний сценарій з усіх представлених. При ньому сторони досягають компромісу, наприклад обміну полоненими, гуманітарних коридорів або часткового припинення вогню з чіткими гарантіями. Для цього будуть потрібні значні поступки. ШІ зазначає, що поки жодна зі сторін на них не готова.

Результат: початок довгострокового переговорного процесу, але з високим ризиком зриву через недовіру.

Також Grok пише, що на результат переговорів під час особистої зустрічі можуть вплинути відразу кілька факторів:

Позиція США. Дональд Трамп може чинити тиск на українського президента, щоб той погодився на поступки, але водночас його команда наполягає на припиненні вогню як передумови.

Реакція Росії. Якщо глава Кремля уникатиме безпосередньої участі, відправляючи делегацію, це знизить значущість зустрічі.

Внутрішня ситуація України. Скептицизм суспільства та політичних еліт може обмежити маневр Зеленського щодо компромісів.

Роль Туреччини. Ердоган може спробувати посилити свій вплив, але без чіткої підтримки Заходу його посередництво буде обмежене.

Висновок

Особиста зустріч Путіна та Зеленського в Туреччині 15 травня поточного року малоймовірна за цілою низкою факторів: недовіра, тактичні маневри Кремля, логістичні складнощі.

Якщо ж зустріч все ж таки відбудеться, найбільш ймовірним результатом буде імітація переговорів без реального прогресу. Але водночас не можна унеможливлювати тимчасове припинення вогню під тиском міжнародних партнерів.

ШІ зазначає, що будь-який варіант розвитку подій залежатиме від готовності сторін до компромісів, яка поки не видно, та від ефективності посередництва Туреччини та США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході свого виступу вночі 11 травня, який російські ЗМІ встигли анонсувати як "сенсаційне", Путін запропонував відновити переговори з Україною 15 травня у Стамбулі без жодних попередніх умов. Таким чином, він буквально відкинув пропозицію України на припинення вогню з 12 травня на 30 днів.

Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо переговорів і заявив, що Україна готова зустрічатися в Туреччині, але за умови, що Росія підтвердить припинення вогню з 12 травня

Дональд Трамп своєю чергою заявив, що переговори необхідно провести хоча б для того, щоб зрозуміти, чи можлива угода в принципі.

Далі український президент зробив заяву, що готовий зустрітися з Путіним особисто у Туреччині. Це можна вважати досить хитрим кроком, оскільки всім відомо, як Путін боїться з’являтися на публіці, тим більше в іншій країні поряд із лідером держави, що ворогує.

До речі, "Телеграф" вирішив поцікавитися думкою читачів і дізнатися, що вони думають про можливість того, що Путін таки з’явиться на особисту зустріч із Зеленським.