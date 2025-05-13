Від бюджетних варіантів до розкішних будинків: за скільки можна зняти дачу під Києвом (фото)

У середньому, ціна за квадратний метр дачі на Київщині сягає 346 грн

Оренда дач навколо Києва у 2025 році залишається популярною серед тих, хто бажає провести відпочинок на свіжому повітрі. Ціни варіюються в залежності від розташування, розміру об’єкта та рівня комфорту.

У цьому матеріалі "Телеграф" проаналізував ціни на популярному сайті купівлі-продажу.

Один із бюджетних варіантів — дача в селі Дмитрівка, оренда якої коштує 10 000 грн за 80 м². Це ідеальний вибір для тих, хто шукає тишу та спокій в околицях столиці. Для тих, хто хоче більше розкоші, можна орендувати будинок на березі Дніпра в Кийлові за 55 000 грн за 300 м² — чудовий варіант для великих компаній або сімей, які цінують простір та комфорт.

Тим, хто хоче заощадити, можна орендувати дачу в Голосіївському районі Києва. Ціна такої оренди становить 12 000 грн за 45 м² на літній період. Для тих, хто шукає більше простору, є пропозиція в селі Козин Київської області — оренда будинку на 160 м² вам обійдеться в 29 000 грн.

Любителі природи можуть обрати дачу в селі Мостище, що розташоване біля лісу та озера, за 14 000 грн за 70 м². А тим, хто бажає більше елегантності та комфорту, пропонують дачу на озері за 99 000 грн за 88 м².

У середньому, ціна за квадратний метр дачі на Київщині сягає 346 грн. У 2025 році можна знайти великий вибір дач для оренди поблизу Києва та в області, що задовольнить потреби як економних відпочивальників, так і тих, хто шукає розкіш.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки коштує однокімнатна квартира в Києві у травні. На Троєщині чи Борщагівці можна знайти більш доступні варіанти, а в центрі — традиційно найдорожче житло.