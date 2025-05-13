От бюджетных вариантов до роскошных домов: за сколько можно снять дачу под Киевом (фото)

В среднем, цена за квадратный метр дачи в Киевской области достигает 346 грн

Аренда дач вокруг Киева в 2025 году остается популярной среди желающих провести отдых на свежем воздухе. Цены варьируются в зависимости от расположения, размера объекта и уровня комфорта.

В этом материале "Телеграф" проанализировал цены на популярном сайте купли-продажи.

Один из бюджетных вариантов – дача в селе Дмитровка, аренда которой стоит 10 000 грн за 80 м². Это идеальный выбор для тех, кто ищет тишину и покой в окрестностях столицы. Для тех, кто хочет больше роскоши, можно арендовать дом на берегу Днепра в Кийлове за 55 000 грн за 300 м² – отличный вариант для крупных компаний или семей, которые ценят пространство и комфорт.

Тем, кто хочет сэкономить можно арендовать дачу в Голосеевском районе Киева. Цена такой аренды составляет 12 000 грн. за 45 м² на летний период. Для тех, кто ищет больше пространства, есть предложение в Козине Киевской области — аренда дома на 160 м² вам обойдется в 29 000 грн.

Любители природы могут выбрать дачу в селе Мостище, расположенном возле леса и озера, за 14 000 грн. за 70 м². А желающим больше элегантности и комфорта предлагают дачу на озере за 99 000 грн за 88 м².

В среднем цена за квадратный метр дачи в Киевской области достигает 346 грн. В 2025 году можно найти большой выбор дач для аренды вблизи Киева и области, что удовлетворит потребности как экономных отдыхающих, так и тех, кто ищет роскошь.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве в мае. На Троещине или Борщаговке можно найти более доступные варианты, а в центре традиционно самое дорогое жилье.