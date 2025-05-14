Люди більше не потрібні? 7 професій, які зникнуть швидше, ніж ви думаєте

Перевірте чи є ваша професія у списку

Стрімкий розвиток технологій докорінно змінює структуру ринку праці. Особливо помітним став вплив нейромереж, які останнім часом надзвичайно допомагають автоматизувати різноманітні процеси та підвищувати ефективність у багатьох галузях. До завершення поточного десятиліття низка професій опиниться під серйозною загрозою зникнення.

"Телеграф", посилаючись на дані РБК-Україна розповість, які саме професії можуть опиняться в ризику скорочення. У матеріалі йдеться, що без роботи ризикують залишитися в першу чергу спеціалісти, які виконують однотипні завдання.

касири;

квиткові контролери;

клерки: адміністративні асистенти, секретарі, оператори введення данних;

працівники поштових служб;

оператори call-центрів, диспетчери тощо.

Чому таких працівників може бути скорочено до 2030 року

Автоматизовані системи самообслуговування, онлайн-банкінг, банкомати та безконтактна оплата активно витісняють касирів та контролерів. Чат-боти зі штучним інтелектом здатні обробляти значну частину запитів клієнтів, тому операторів call-центрів можуть скоротити.

Автоматизація документообігу та спеціалізоване програмне забезпечення зменшують потребу в рутинній роботі з даними для операторів введення даних, секретарів та адміністративних асистентів. Сучасні програми для фінансового аналізу автоматизують багато завдань, тому бухгалтери, фінансові аудитори та економісти також у ризику скорочення.

Розвиток онлайн-торгівлі та маркетплейсів скорочує потребу у фізичній присутності продавців у магазинах. Електронна пошта та автоматизовані служби доставки стають дедалі популярнішими, тому оператори пошти скоро можуть зникнути з ринку з ринку праці.

Раніше "Телеграф" писав, хто з українців може вийти на пенсію на 15 років раніше.