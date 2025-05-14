Люди больше не нужны? 7 профессий, которые исчезнут быстрее, чем вы думаете

Проверьте, есть ли ваша профессия в списке

Стремительное развитие технологий в корне меняет структуру рынка труда. Особенно заметным стало влияние нейросетей, которые в последнее время чрезвычайно помогают автоматизировать различные процессы и повышать эффективность во многих отраслях. К завершению текущего десятилетия ряд профессий окажется под серьезной угрозой исчезновения.

"Телеграф", ссылаясь на данные РБК-Украина, расскажет, какие именно профессии могут оказаться в риске сокращения. В материале говорится, что без работы рискуют остаться в первую очередь специалисты, выполняющие однотипные задания.

кассиры;

билетные контроллеры;

клерки: административные ассистенты, секретари, операторы ввода данных;

работники почтовых служб;

операторы call-центров, диспетчеры и т.д.

Почему такие работники могут быть сокращены до 2030 года

Автоматизированные системы самообслуживания, онлайн банкинг, банкоматы и бесконтактная оплата активно вытесняют кассиров и контролеров. Чат-боты с искусственным интеллектом способны обрабатывать значительную часть запросов клиентов, поэтому операторы call-центров могут сократиться.

Автоматизация документооборота и специализированное программное обеспечение уменьшают потребность в рутинной работе с данными для операторов ввода данных, секретарей и административных ассистентов. Современные программы для финансового анализа автоматизируют множество задач, поэтому бухгалтеры, финансовые аудиторы и экономисты тоже в риске сокращения.

Развитие онлайн-торговли и маркетплейсов сокращает потребность в физическом присутствии продавцов в магазинах. Электронная почта и автоматизированные службы доставки становятся все более популярными, поэтому операторы почты скоро могут исчезнуть с рынка с рынка труда.

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