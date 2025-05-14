Почему Зеленский захотел срочной встречи с Путиным? В ОП объяснили

Глава нашего государства должен наглядно продемонстрировать миру намерения Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Целью украинского лидера является лишение других государств, в том числе США, иллюзий в отношении России.

Путин не согласится на мир без применения принудительных мер. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию: "Переговоры Украины и России в Стамбуле: главное до сих пор"

"Но почему Украина на сегодняшний день активно занимается тематикой переговоров в Турции? Почему активно привлекает к этому наших европейских партнеров, консультируется на разных уровнях? Почему поддерживает американские инициативы относительно необходимости проведения переговоров? Потому что надо, чтобы мир, имею в виду прежде всего американских партнеров, чтобы они окончательно лишили себя иллюзорных надежд на то, что Россия без принуждения может принять какие-либо ответственные решения", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что Москва не собирается делать шаги, направленные на завершение войны, без применения к ней мер принуждения и Киев должен показать это своим партнерам.

"Нет, без принуждения решения приняты не будут (Россией — ред.). Но для того, чтобы нельзя было дальше говорить: "Давайте еще немного поговорим, давайте еще немного подождем, давайте еще мягко разговаривать с Россией", надо, чтобы мы прошли по всем стадиям, когда будет четко и понятно, что без принуждения к миру с Россией ничего не будет", – объяснил Подоляк.

Напомним, в четверг, 15 мая, в Турции должны пройти прямые переговоры Украины и России, более того, ожидается, что к ним присоединится лично президент Владимир Зеленский, а вот присутствие российского лидера Владимира Путина под большим вопросом. "Телеграф" разбирался, чего ждать от этих переговоров.