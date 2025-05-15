Был последним гетманом Украины: как выглядит могила Скоропадского и почему он похоронен за границей

В 1918 году Скоропадский эмигрировал в Германию

Павел Скоропадский, как и Даниил Апостол, был великим военачальником и последним гетманом Украины. Несмотря на то, что его деятельность оценивается историками по-разному, во время его правления Украина достигла значительных успехов в сфере науки, образование и культуры.

Сегодня, 15 мая, исполнилось 152 года с дня рождения Павла Скоропадского. "Телеграф" решил напомнить, как выглядит могила украинского гетмана, как он умер и почему покоится за рубежом.

Павел Скоропадский — что известно о последнем гетмане Украины

Украинский политический деятель Павел Скоропадский родился 15 мая 1873 года в Висбадене, Германская империя (ныне Германия). Затем вместе с родителями переехал в родовое имение в Тростянце (Сумская область). Род Скоропадских был весьма уважаемым и влиятельным.

Павел Скоропадский был из уважаемого рода

После получения образования в Российском империи, Павел во время русско-японской войны отправился на фронт. После успешных боев он стал полковником и флигель-адъютантом, награжденным золотой саблей за храбрость. Позже он получил чин генерал-лейтенанта и был назначен командиром гвардейской конной бригады и затем 34-го армейского корпуса.

Гетман Скоропадский проводит смотр в 1918 году

В 1918 году, в возрасте 45 лет, Павел Скоропадский пришел к власти в результате государственного переворота, после чего Украина была провозглашена Гетманским государством.

Правда, гетманство Павла Скоропадского длилось всего около семи месяцев — с апреля по декабрь 1918 года, — но за этот короткий срок ему удалось провести ключевые государственные реформы, укрепить институты власти и превратить Украину в стабильное государство. Особенно значимым стало его стремление к возрождению национальной идентичности.

Молебен после провозглашения Павла Скоропадского гетманом Украины

Но осенью 1918 года политическая обстановка вокруг Павла Скоропадского резко изменилась: крах Германии и Австро-Венгрии, на поддержку которых опирался гетман, привел к дестабилизации внутри страны. Недовольство среди населения росло в частости и из-за нерешенного аграрного вопроса, поскольку гетман отменил законы Центральной Рады о конфискации больших поместий, но план их выкупа и распределения между крестьянами приняли только в ноябре, но так и не реализовали.

В результате Директория начала восстание против Скоропадского и после ряда поражений правительственных войск и начала осады Киева, гетман 14 декабря 1918 года объявил о своем отречении от власти. Через несколько дней Директория во главе с Владимиром Винниченко въехала в Киев и восстановила Украинскую Народную Республику.

Павел Скоропадский был гетманом семь месяцев

Павел Скоропадский после отречения от гетманства эмигрировал в Германию и включился в политическую жизнь украинской диаспоры. Он возглавил гетманское движение, помогал украинским студентам и посодействовал открытию Украинского научного института при Берлинском университете.

Многие обвиняли Скоропадского в том, что он сотрудничал с нацистами. Однако на полях сражений Первой мировой войны он воевал против немцев и после эмиграции не получал ни зарплат, ни гонораров от нацистского режима. Свидетельства людей, которые были близки к Скоропадскому, говорят о том, что он не верил в победу Гитлера и считал, что Украина вследствие войны станет независимой.

Павел Скоропадский скончался в1945 году

Как выглядит могила Скоропадского и от чего он умер

Последний гетман Украины скончался 26 апреля 1945 года в больнице монастыря Мэттен (Германия). Он получил серьезное ранение, когда с дочерью скрывался от бомбардировки англо-американский авиации на станции Платлинг. Именно туда ударила бомба и беженцев засыпало обломками здания. Через несколько дней Павел Скоропадский скончался от полученных травм.

Изначально он был похоронен в Баварии на местном кладбище, но затем его перезахоронили на семейном участке Скоропадских на кладбище в Оберсдорфе. Памятник на его могиле выполнен в виде креста, участок ухоженный, вокруг надгробия растут цветы.

Как выглядит могила Павла Скоропадского

Павел Скоропадский похоронен на кладбище в Оберсдорфе

"Телеграф" писал ранее, сколько зарабатывал украинский гетман. Историк рассказал об интересной оплате труда.