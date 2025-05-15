Як батьки в СРСР викручувалися без підгузок: ви будете здивовані

Причин було декілька

Підгузки у наш час є повсякденним предметом для дітей, але в минулому вони не були так широко поширені. Як же справлялися з гігієною дітей в СРСР, коли не було підгузників?

"Телеграф" розповість, що робили матусі без памперсів. Варто зазначити, що за відсутності підгузок, в СРСР батьки використовували тканинні пелюшки для обгортання немовлят.

Пелюшки були прості у використанні і пранні, але вимагали частого прання. У деяких регіонах дітей пов'язували на дерев'яних поліспастах, щоб запобігти їх повзання і падіння.

В СРСР не було памперсів через технічні та економічні причини. До початку 90-х років, в СРСР було масове виробництво підгузників з тканини.

Однак, коли стали з'являтися перші памперси на світовому ринку, Радянський Союз не зміг конкурувати із зарубіжними виробниками. До того ж, через брак сировини і високу вартість виробництва, памперси не були доступні для більшості сімей.

Памперси з'явилися в СРСР тільки на початку 90-х років, коли на світовому ринку з'явилися перші зразки. Вони були дорогими і недоступними для більшості сімей. У той час, тканинні пелюшки залишалися найбільш популярним засобом для гігієни немовлят.

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