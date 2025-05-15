Почему у железнодорожников стали такие ничтожные зарплаты: в профсоюзе объяснили

Зарплаты у железнодорожников порой едва превышают минимальную зарплату

Заработные платы работников "Укрзализныци" мизерны. Кое-где они едва превышают минимальные зарплаты. Дело в том, что они значительно уменьшились по сравнению с другими отраслями промышленности. Главной причиной такого падения стало отсутствие индексации тарифов на грузовые перевозки за последние два года.

Об этом сообщает профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины, передают "Запорожские известия". В конце 2024 года Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" предлагал повысить грузовые тарифы на 37%, однако правительство до сих пор не утвердило соответствующее решение.

Дело в том, что индексация тарифов вызвала сильное сопротивление бизнеса. Активнее всего против выступили представители металлургической и аграрной отраслей, которые обратились непосредственно к премьер-министру с просьбой наложить мораторий на повышение тарифов до конца 2025 года.

Металлурги утверждают, что рост стоимости железнодорожных перевозок может сделать их предприятия убыточными и привести к прекращению работы многих заводов и комбинатов. В то же время железнодорожники говорят, что повышение тарифов является критически важным. Из-за того, что тарифы не индексировались уже 2 года, железнодорожникам снизили зарплаты.

13 мая профсоюз железнодорожников поддержал обращение Председателя Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Гепхарда Хафера к крупным международным компаниям – Maersk, СМА СGМ, МSС и Американской торговой палате в Украине – с призывом не блокировать запрос об индексации грузовых тарифов.

Информация о причинах понижения зарплат вызвала бурную реакцию среди читателей. Большинство комментаторов выражают недоверие к официальной позиции профсоюза и критикуют руководство "Укрзализныци". Люди обвиняют топ-менеджмент в чрезмерных расходах на собственные зарплаты и премии, а профсоюз — в бездействии и неспособности защитить интересы простых работников.

"К снижению зарплат привело руководство, которое последние десять лет просто игнорировало потребности рабочих. Также причастен и сам профсоюз, который только имитировал защиту работников."

"Зарплата упала, потому что руководство распределило деньги по собственным карманам!"

"Не может существовать такая разница в зарплате между руководителем и рабочим. А наши профсоюзы – это дно, за что вы, люди, платите им деньги?"

"Все предприятия Украины повышают заработную плату, чтобы сохранить кадры, даже металлурги. Только у УЗ денег на людей нет. Зато на выплаты наблюдательному совету средства находятся."

"Зарплаты и премии у наблюдательного совета выросли, как и количество посредников."

"Почему руководство не раскрывает размер своих зарплат? Я уже не говорю обо всем высшем руководстве УЗ."

"Врут на каждом шагу."

"А где профсоюз был раньше? Почему не думал о людях? Зачем тогда они существуют? Кто слышал хоть раз, что они вступились за простого работника? Чем они вообще занимаются, кроме поддержки больших боссов?"

Ранее "Телеграф" также писал, что вагоны "Укрзализныци" будут убираться за 36 миллионов. Объявлен тендер.