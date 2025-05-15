Польський міністр розтанув, зачарований українською віцепрем'єркою: фото потрапило до мережі

Неформальна дипломатія в дії

У мережі з’явились фото теплої зустрічі польської делегації з українськими чиновниками в столиці: міністр у справах ЄС Польщі Адам Шлапка та віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина обмінялися привітними цілунками та такими ж поглядами. Знімок було зроблено під час офіційного візиту польської делегації до Києва 14 травня.

Фото опублікував журналіст Євген Плінський. Він зазначив, що воно було зроблене не для протоколу.

"Неформальна дипломатія на формальних зустрічах вирішує багато чого. От учора Оля Стефанішина "тепло" прийняла міністра з питань ЄС Польщі Адама Шлапку. Шлапка, судячи з фото, — поплив. А кордон — розблокували. Вчіться", — дописав медійник.

Формально зустріч була присвячена євроінтеграції України. Сторони обговорили підготовку до відкриття першого переговорного кластера, реформи у сфері верховенства права та підтримку Польщею євроінтеграційного курсу України під час її головування у Раді ЄС.

Також політики взяли участь в урочистому прийнятті до 234-ї річниці Конституції Речі Посполитої. "Ми вдячні за зусилля Польщі у побудові сильної Європи та активну роль у міжнародних зусиллях щодо досягнення справедливого та тривалого миру", — зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що акція протесту польських перевізників стартувала 12 травня о 16:00. Вона відбувалася на під’їзді до пункту пропуску "Дорогуськ — Ягодин" на польсько-українському кордоні.