Польский министр растаял, очарованный украинским вице-премьером: фото попало в сеть

Неформальная дипломатия в действии

В сети появились фото теплой встречи польской делегации с украинскими чиновниками в столице: министр по делам ЕС Польши Адам Шлапка и вице-премьер Украины Ольга Стефанишина обменялись приветливыми поцелуями и такими же взглядами. Снимок был сделан во время официального визита польской делегации в Киев 14 мая.

Фото опубликовал журналист Евгений Плинский. Он отметил, что оно было сделано не для протокола.

"Неформальная дипломатия на формальных встречах решает многое. Вот вчера Оля Стефанишина "тепло" приняла министра по вопросам ЕС Польши Адама Шлапку. Шлапка, судя по фото, — поплыл. А границу — разблокировали. Учитесь", — дописал медийщик.

Формально встреча была посвящена евроинтеграции Украины. Стороны обсудили подготовку к открытию первого переговорного кластера, реформу в сфере верховенства права и поддержку Польшей евроинтеграционного курса Украины во время ее председательства в Совете ЕС.

Также политики приняли участие в торжественном принятии к 234-летию Конституции Речи Посполитой. "Мы благодарны за усилия Польши в построении сильной Европы и активную роль в международных усилиях по достижению справедливого и продолжительного мира", — отметила Стефанишина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что акция протеста польских перевозчиков стартовала 12 мая в 16.00. Она проходила на подъезде к пункту пропуска "Дорогуск — Ягодин" на польско-украинской границе.