Росіяни не змогли погодитися на умови Польщі

Російські веслярі не виступлять на юнацькому чемпіонаті Європи-2025 у Польщі. Росіяни не погодились із додатковими умовами організаторів ЧЄ.

Про це повідомляє ТАСС. За інформацією джерела, російські веслярі мали підписати документ, що не висловлювали й не збираються висловлювати підтримку діям по Україні, державній політиці Росії та Білорусі та їхнім керівникам.

"Наразі ми в Крушвіце не зможемо виступити. Польська асоціація веслування як організатор змагань виставила додаткові умови, на які ми піти не можемо.

Вона хоче, щоб усі наші спортсмени, які планували виступити на першості Європи, підписали декларації, в яких мали вказати, що не отримують російського державного фінансування, а також спонсорських коштів від компаній чи фізичних осіб, пов’язаних із РФ", — сказав президент Федерації веслярського спорту Росії (ФВСР) Олексій Свірін.

У російському сегменті Інтернету відразу накинулися на Польщу. Росіяни звинувачують поляків у "політизації спорту".

Додамо, що ЧЄ-2025 з веслувального спорту для спортсменів до 19 років пройде 24-25 травня у польському Крушвіці.

Раніше повідомлялося, що знаменита російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова осоромилася, вітаючи росіян із "Днем перемоги". Колишня спортсменка регулярно створює перли завдяки своєму "красномовству".