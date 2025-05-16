Українці захопилися новими вагонами "Укрзалізниці" (фото)

У мережі посипалися втішні коментарі

Нові вагони "Укрзалізниці", як отримали ще у 2023 році, викликають дедалі більше схвальних відгуків серед пасажирів. Українці відзначають сучасний дизайн, інклюзивні рішення та турботу про зручність кожного мандрівника.

Одна з користувачок соцмереж поділилася у Facebook враженнями після подорожі. Пасажирка звернула уваги саме на інклюзивність.

"Українська інклюзивність починається з Укрзалізниці. Їхала в вагоні, де є туалет з урахуванням потреб людей з інвалідністю, сповивальний столик та купе для людей з особливими потребами. Ну це ж зручніше, ніж в багатьох багатоповерхівках", — зазначила вона.

Також українка висловила захоплення українськими залізничниками.

"Тепер ще б зробити так, щоб люди могли якось вибиратися зі своїх 5-ти та 9-ти поверхових шпаківень до потягів. Взагалі, захоплююсь українськими залізничниками, особливо з 2022 року. Авжеж, питання до структури та зокрема системи продажу квитків ще є, але люди – золото!" — підкреслила вона.

Пасажирка також опублікувала фото, зроблені у новому вагоні "Укрзалізниці".

У коментарях українці підтримали авторку публікації. А "Укрзалізниця" подякувала за теплі слова.

Раніше "Телеграф" писав, що у потягах Інтерсіті зʼявились VIP-вагони. Ціна квитка практично не відрізняється від вартості звичайного місця у першому класі.