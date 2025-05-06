У потягах Інтерсіті зʼявились VIP-вагони: скільки коштує таке задоволення (фото)

Ціна квитка практично не відрізняється від вартості звичайного місця у першому класі

У потягах Інтерсіті з’явилася окрема зона з підвищеним комфортом, яку випадково виявив один із пасажирів під час подорожі. На відео, опублікованому блогером, видно, що йдеться про перший вагон з великим написом "Салон VIP". Усередині — вісім розширених шкіряних сидінь з індивідуальними підлокітниками, зручними столиками та повноцінним простором для невеликої компанії або родини.

Відео огляду автор опублікував в TikTok. Наразі під ним вже зібралося більш ніж триста коментарів, адже людей справді цікавить, на які маршрути такі потяги ходять та скільки коштує проїзд.

Окремо автор зауважив, що працюють кондиціонер та Wi-Fi, а дизайн вагону доповнено фотозоною з фірмовим банером, присвяченим туристичним маршрутам України. Саму зону не відокремлено стінами, але місця згруповані для приватнішої подорожі.

Вартість квитка — близько 480 гривень, тобто ненабагато дорожче, ніж звичайне місце першого класу. Замовити місце можна через додаток Укрзалізниці. Такі вагони наразі курсують на маршрутах Київ — Тернопіль, Київ — Львів і, ймовірно, Київ — Дніпро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пасажирка потяга Будапешт—Чоп, попри оплату квитка на вагон першого класу, була змушена їхати у другому класі. Укрзалізниця відмовилась компенсувати різницю у вартості проїзду, що становила близько 600 гривень.