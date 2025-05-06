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У потягах Інтерсіті зʼявились VIP-вагони: скільки коштує таке задоволення (фото)

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
Квитки в VIP-Інтерсіті Новина оновлена 06 травня 2025, 23:00
Квитки в VIP-Інтерсіті. Фото Колаж "Телеграф"

Ціна квитка практично не відрізняється від вартості звичайного місця у першому класі

У потягах Інтерсіті з’явилася окрема зона з підвищеним комфортом, яку випадково виявив один із пасажирів під час подорожі. На відео, опублікованому блогером, видно, що йдеться про перший вагон з великим написом "Салон VIP". Усередині — вісім розширених шкіряних сидінь з індивідуальними підлокітниками, зручними столиками та повноцінним простором для невеликої компанії або родини.

Відео огляду автор опублікував в TikTok. Наразі під ним вже зібралося більш ніж триста коментарів, адже людей справді цікавить, на які маршрути такі потяги ходять та скільки коштує проїзд.

@arti_honcharenko Подорожі Україною в VIP салоні Інтер сіті 🙌 зручно для поїздки родиною, компанією чи з друзями!! Та і коштує не на багато дорожче, кондиціонер і віфі працюють на ура + красивий банер для спільних фото🫶 #подорожі #туризм #Україна ♬ оригінальний звук - Artem Honcharenko (Гончаренко)

Окремо автор зауважив, що працюють кондиціонер та Wi-Fi, а дизайн вагону доповнено фотозоною з фірмовим банером, присвяченим туристичним маршрутам України. Саму зону не відокремлено стінами, але місця згруповані для приватнішої подорожі.

Вартість квитка — близько 480 гривень, тобто ненабагато дорожче, ніж звичайне місце першого класу. Замовити місце можна через додаток Укрзалізниці. Такі вагони наразі курсують на маршрутах Київ — Тернопіль, Київ — Львів і, ймовірно, Київ — Дніпро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пасажирка потяга Будапешт—Чоп, попри оплату квитка на вагон першого класу, була змушена їхати у другому класі. Укрзалізниця відмовилась компенсувати різницю у вартості проїзду, що становила близько 600 гривень.

Теги:
#Укрзалізниця #Інтерсіті #Потяги