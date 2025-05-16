"Украина готова". Зеленский позвонил Трампу после переговоров в Стамбуле

Во время разговора присутствовали европейские политики

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом результаты переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Встреча в Турции длилась менее двух часов.

Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram. По его словам, телефонный разговор состоялся во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министрами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском.

"Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что позиция Украины сейчас: если Россия отказывается от полного и безусловного прекращения огня, Москва должна почувствовать действие сильных санкций. Президент убежден, что давление на Россию должно сохраняться, пока Кремль не будет готов завершать войну.

Заметим, что 10 мая во время встречи Макрона, Мерца, Стармера, Туска с Зеленским в Киеве, президент Франции звонил по телефону Трампу. И 16 мая тем же составом они также общались с президентом США.

Напомним, что 16 мая в Албании состоялся саммит Европейского политического сообщества. Украинский лидер вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыли в Тирану для участия в этом международном мероприятии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия категорически выступила против американцев в переговорах.