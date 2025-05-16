США за борт? Росія категорично виступила проти американців у переговорах

Росія наполягла на відсутності американців на переговорах з Україною

Російська сторона виступила проти присутності американських представників на прямих переговорах між Москвою та Києвом. Про це повідомили росЗМІ із посиланням на власні джерела.

За інформацією, російська делегація висловила заперечення щодо участі представників Сполучених Штатів у переговорному процесі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі тривають прямі переговори між представниками України та Росії. "Телеграф" уважно стежить за розвитком ситуації навколо переговорів України та Росії. У матеріалі "Переговори України та Росії у Стамбулі: головне на цю годину (оновлюється)" оперативно з’являються найсвіжіші подробиці.

Представників Туреччини на переговорах також не буде. Як повідомляється, на початку зустрічі представник Туреччини виголосить вітальне слово, після чого залишить переговори.

BBC також підтверджує інформацію про відсутність американської сторони на зустрічі. "Наскільки я розумію, американський чиновник Майкл Антон не буде присутній на зустрічі Росія-Україна-Туреччина", – повідомляє кореспондент BBC.

Утім, за даними BBC, директор з питань політичного планування Держдепартаменту США Майкл Антон все ж проведе окрему зустріч з російською делегацією напередодні переговорів між Москвою та Києвом. Зокрема, планується його особиста розмова з головою російської делегації Володимиром Мединським.

Раніше "Телеграф" також писав про склад української делегації на переговорах. Главою делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова.