Бажаєте побувати серед ведмедів? В Україні є унікальний центр порятунку господарів лісу (фото)

Вхід до цього унікального Центру коштує приблизно 60 гривень

Реабілітаційний центр бурого ведмедя на Закарпатті займається відновленням здоров’я постраждалих тварин і їхнім тимчасовим утриманням. Об'єкт розташований у природному середовищі парку "Синевир", відкритий для відвідувачів і забезпечує ведмедям індивідуальний догляд та харчування.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає детально про місце.

Отже, це спеціалізована установа, яка займається відновленням здоров’я бурих ведмедів, які зазнали жорстокого поводження або постраждали внаслідок природних катаклізмів. Також тут тимчасово утримують тварин, конфіскованих через порушення законодавства України, долю яких визначають у судовому порядку, а також сприяють відновленню їх природної популяції.

Де розташований

Центр працює з 2011 року на території Національного природного парку "Синевир" у Закарпатській області, де природні умови максимально наближені до середовища ведмедів. Реабілітаційний центр розташований у лісовій зоні площею 12 гектарів.

У верхній частині території розташовано 6 окремих кліток та 2 секції для утримання ведмедів різного віку й стану здоров’я — як поодиноких, так і групових. У 2019 році тут побудовали новий вольєр площею 6 гектарів.

Станом на 2020 рік у центрі постійних мешканців було 28. Більшість тварин потрапляють сюди після вилучення у власників або добровільної передачі через неможливість належного утримання.

Реабілітаційний центр бурого ведмедя відкритий для відвідувачів, які можуть детальніше ознайомитися з історією кожного звіра.

Усі вони мають власний індивідуальний раціон, що сприяє їхньому зростанню та розвитку. Хоч ведмеді є найбільшими хижаками України, у їхньому меню немає м’яса. Натомість їм дають яблука, моркву, рибу та хліб, а на десерт — трохи меду.

Як дістатися до Реабілітаційного центру бурих ведмедів

Їдьте власним транспортом від села Міжгір’я в напрямку Синевирської Поляни. Біля озера Синевир, з правого боку дороги, ви побачите вказівник на Центр реабілітації. Далі необхідно пройти близько 150 метрів пішки ґрунтовою дорогою вгору.

Центр працює з 9:00 до 18:00, вхід коштує приблизно 60 гривень.

Реабілітаційний центр бурих ведмедів — це важливий осередок, що допомагає відновити здоров’я та природне середовище життя цих тварин. Відвідувачі мають унікальну можливість дізнатися більше про життя ведмедів і підтримати їхню реабілітацію.

Раніше "Телеграф" писав, що в Закарпатській області, у селищі Середнє, розташований замок тамплієрів, що знаходиться між містами Ужгород і Мукачево. Цей регіон також славиться своїми історичними винними підвалами.