Хотите побывать среди медведей? В Украине есть уникальный центр спасения хозяев леса (фото)
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Вход в этот уникальный Центр стоит примерно 60 гривен
Реабилитационный центр бурого медведя в Закарпатье занимается восстановлением здоровья пострадавших животных и их временным содержанием. Объект расположен в природной среде парка "Синевир", открыт для посетителей и обеспечивает медведям индивидуальный уход и питание.
В этом материале "Телеграф" подробно рассказывает о месте.
Следовательно, это специализированное учреждение, которое занимается восстановлением здоровья бурых медведей, подвергшихся жестокому обращению или пострадавших в результате природных катаклизмов. Также здесь временно содержат животных, конфискованных из-за нарушений законодательства Украины, судьбу которых определяют в судебном порядке, а также способствуют восстановлению их природной популяции.
Где расположен
Центр работает с 2011 года на территории Национального природного парка "Синевир" в Закарпатской области, где природные условия максимально приближены к среде медведей. Реабилитационный центр находится в лесной зоне площадью 12 гектаров.
В верхней части территории расположены 6 отдельных клеток и 2 секции для содержания медведей всех возрастов и состояния здоровья — как единичных, так и групповых. В 2019 году здесь построили новый вольер площадью 6 гектаров.
По состоянию на 2020 год в центре постоянных жителей было 28. Большинство животных попадают сюда после изъятия у владельцев или добровольной передачи из-за невозможности надлежащего содержания.
Реабилитационный центр бурого медведя открыт для посетителей, которые могут ознакомиться с историей каждого зверя.
Все они имеют свой индивидуальный рацион, что способствует их росту и развитию. Хотя медведи являются самыми большими хищниками Украины, в их меню нет мяса. Им дают яблоки, морковь, рыбу и хлеб, а на десерт — немного меда.
Как добраться до Реабилитационного центра бурых медведей
Езжайте собственным транспортом от села Межгорье в направлении Синевирской Поляны. У озера Синевир, на правой стороне дороги, вы увидите указатель на Центр реабилитации. Далее необходимо пройти около 150 метров пешком по грунтовой дороге вверх.
Центр работает с 9:00 до 18:00, вход стоит около 60 гривен.
Реабилитационный центр бурых медведей – это важный центр, помогающий восстановить здоровье и природную среду жизни этих животных. У посетителей есть уникальная возможность узнать больше о жизни медведей и поддержать их реабилитацию.
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