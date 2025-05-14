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Виросла без батька і відмовилася від його прізвища: що відомо про батьків Юлії Тимошенко

Автор
Катерина Любимова
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Що відомо про маму та батька Юлії Тимошенко
Що відомо про маму та батька Юлії Тимошенко. Фото Колаж "Телеграфу"

Дитинство Тимошенко через розлучення батьків видалося складним

"Залізна леді" української політики Юлія Тимошенко, яка нещодавно кардинально змінила образ, рідко говорить про свою сім’ю, тому у відкритому доступі про її батьків мало інформації. З дитинства її вихованням займалася мати, оскільки з батьком вони розлучилися.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко. У мережі немає фотографій її батька, але є кілька знімків із мамою.

Що відомо про маму Юлії Тимошенко

Маму Юлії Тимошенко звати Людмила Миколаївна Телегіна, народилася вона в 1937 році в Дніпрі. У 18 років жінка вперше вийшла заміж, але шлюб виявився нетривалим. Другим чоловіком Людмили став Володимир Григян, для якого це теж був не перший шлюб. У 1960 році у пари народилася дочка Юлія, але коли їй виповнилося три роки, батько пішов з сім'ї.

Юлія Тимошенко у дитинстві
Юлія Тимошенко у дитинстві

Дитинство майбутнього прем’єр-міністра України видалося складним, оскільки вихованням займалася мати, яка на той момент працювала диспетчером у таксопарку. Жили вони скромно у Дніпропетровську у двокімнатній квартирі у п’ятиповерхівці, в умовах постійної економії.

"Мене виховувала тільки мама, тому в нас не було нічого, крім любові та ніжності, жодних інцидентів. Я, як це… небита дитина", — розповідала Юлія Тимошенко.

Мама Юлії Тимошенко
Мама Юлії Тимошенко

З мамою у Юлії склалися теплі стосунки, вона називає її "головною любов'ю", а от із батьком спілкування не залагодилося, оскільки він не особливо балував її своєю увагою.

Відомо, що у 2014 році у Людмили Миколаївни були проблеми з хребтом, згодом у неї відмовили ноги. А 2020 року мама Юлії Тимошенко важко перехворіла на коронавірусну інфекцію.

Жінка веде закритий спосіб життя, у серпні 2025 року їй виповниться 88 років. Де вона зараз і як почувається — невідомо.

Як виглядає мати Юлії Тимошенко
Як виглядає мати Юлії Тимошенко

Що відомо про батька Юлії Тимошенко

Батька Юлії Тимошенко звати Володимир Абрамович Григян, народився він у 1937 році й у своїй біографії вказав, що за національністю — латиш. Дитинство батька Юлії Тимошенко припало на воєнні роки й під час німецької окупації він із матір’ю проживав у Дніпропетровську.

Після 10 класу Володимир пішов працювати на Дніпропетровську кондитерську фабрику та паралельно отримував знання у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті на вечірньому відділенні.

Про те, як він зустрів маму Юлії Тимошенко та інших подробиць його життя, у відкритому доступі немає. Відомо лише, що український політик мала прізвище Григян у школі, але на першому курсі вирішила взяти прізвище матері.

Людмила Миколаївна Телегіна
Людмила Миколаївна Телегіна

Про своє етнічне походження Тимошенко говорила: "У мене по лінії батька всі латиші до десятого коліна, а по лінії мами — всі українці до десятого коліна".

Юлія Тимошенко у страшних класах взяла прізвище матері
Юлія Тимошенко у страшних класах взяла прізвище матері

Про батька Юлія Тимошенко не розповідала, у мережі немає жодної його фотографії.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає батько Олени Зеленської та що про нього відомо. У мережі лише одна його фотографія.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Батьки #Політик