Виросла без батька і відмовилася від його прізвища: що відомо про батьків Юлії Тимошенко

Дитинство Тимошенко через розлучення батьків видалося складним

"Залізна леді" української політики Юлія Тимошенко, яка нещодавно кардинально змінила образ, рідко говорить про свою сім’ю, тому у відкритому доступі про її батьків мало інформації. З дитинства її вихованням займалася мати, оскільки з батьком вони розлучилися.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко. У мережі немає фотографій її батька, але є кілька знімків із мамою.

Що відомо про маму Юлії Тимошенко

Маму Юлії Тимошенко звати Людмила Миколаївна Телегіна, народилася вона в 1937 році в Дніпрі. У 18 років жінка вперше вийшла заміж, але шлюб виявився нетривалим. Другим чоловіком Людмили став Володимир Григян, для якого це теж був не перший шлюб. У 1960 році у пари народилася дочка Юлія, але коли їй виповнилося три роки, батько пішов з сім'ї.

Юлія Тимошенко у дитинстві

Дитинство майбутнього прем’єр-міністра України видалося складним, оскільки вихованням займалася мати, яка на той момент працювала диспетчером у таксопарку. Жили вони скромно у Дніпропетровську у двокімнатній квартирі у п’ятиповерхівці, в умовах постійної економії.

"Мене виховувала тільки мама, тому в нас не було нічого, крім любові та ніжності, жодних інцидентів. Я, як це… небита дитина", — розповідала Юлія Тимошенко.

Мама Юлії Тимошенко

З мамою у Юлії склалися теплі стосунки, вона називає її "головною любов'ю", а от із батьком спілкування не залагодилося, оскільки він не особливо балував її своєю увагою.

Відомо, що у 2014 році у Людмили Миколаївни були проблеми з хребтом, згодом у неї відмовили ноги. А 2020 року мама Юлії Тимошенко важко перехворіла на коронавірусну інфекцію.

Жінка веде закритий спосіб життя, у серпні 2025 року їй виповниться 88 років. Де вона зараз і як почувається — невідомо.

Як виглядає мати Юлії Тимошенко

Що відомо про батька Юлії Тимошенко

Батька Юлії Тимошенко звати Володимир Абрамович Григян, народився він у 1937 році й у своїй біографії вказав, що за національністю — латиш. Дитинство батька Юлії Тимошенко припало на воєнні роки й під час німецької окупації він із матір’ю проживав у Дніпропетровську.

Після 10 класу Володимир пішов працювати на Дніпропетровську кондитерську фабрику та паралельно отримував знання у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті на вечірньому відділенні.

Про те, як він зустрів маму Юлії Тимошенко та інших подробиць його життя, у відкритому доступі немає. Відомо лише, що український політик мала прізвище Григян у школі, але на першому курсі вирішила взяти прізвище матері.

Людмила Миколаївна Телегіна

Про своє етнічне походження Тимошенко говорила: "У мене по лінії батька всі латиші до десятого коліна, а по лінії мами — всі українці до десятого коліна".

Юлія Тимошенко у страшних класах взяла прізвище матері

Про батька Юлія Тимошенко не розповідала, у мережі немає жодної його фотографії.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає батько Олени Зеленської та що про нього відомо. У мережі лише одна його фотографія.