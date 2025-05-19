Вы могли бы их перепутать: как выглядит родной брат Виктора Ющенко

Петр Ющенко был народным депутатом трех созывов от партии "Наша Украина"

Имя Виктора Ющенко, отравленного в конце 2004 года, известно каждому украинцу как лидера Оранжевой революции и третьего президента Украины. А о его старшем брате, Петре Ющенко, мало кто знает. Он никогда не был в центре внимания, а выбирал быть в стороне от медийной славы.

Петр Андреевич, как и его брат, политик, а также писал научную работу, из-за чего стал фигурантом скандала. "Телеграф" решил выяснить, что известно о родном брате Викторе Ющенко.

Петр Андреевич Ющенко — что известно

Петр Ющенко родился в селе Хоружевка Сумской области, 15 сентября 1946 года. Сейчас ему 78. Его родители были учителями – отец преподавал английский язык, а мама – физику и математику. Когда Петру было 9, у него родился брат – будущий президент Украины Виктор Ющенко.

Их отец, Андрей Андреевич Ющенко, пережил заключение в нескольких немецких концлагерях во время Второй мировой войны. В частности, в Освенциме.

По образованию Петр Ющенко инженер-электрик. По специальности он работал на нескольких харьковских предприятиях. В частности, на фабрике культбытовых изделий, Кинг мануфактура "Октябрь", ПО "Аврора".

Брат Виктора Ющенко также бизнесмен. Он основатель 11 компаний. В частности, "Первый инвестиционный банк", "Украинская почтово-пенсионная страховая компания", торговый центр "Квадрат — площадь Славы" и т.д.

Политическая карьера

В 2002 году Петр Андреевич стал народным депутатом Украины IV созыва от блока "Наша Украина". В 2006 и 2007 он был переизбран. Все три созыва работал в комитете ВР по культуре и духовности. В 2012 году он баллотировался в нардепы от партии "Наша Украина", но она не прошла в ВР.

Скандалы с Петром Ющенко

Петр Ющенко защитил докторскую диссертацию в 2019 году в Национальном педагогическом университете им. П. Драгоманова. Ее темой было "Киевское наследие в исторической памяти украинского общества". Тем не менее, в 2020 году Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины забрала ученую степень у Петра Ющенко. Дело в том, что, по данным Википедии, существует отклик, в котором говорится, что в научной работе низкий уровень исследования и выявлен академический плагиат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о маме Виктора Ющенко. Она отговаривала сына баллотироваться в президенты.