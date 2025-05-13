Двічі був нардепом, а потім пішов із політики: що відомо про брата ексголови МВС Луценка і як він виглядає

Брат колишнього міністра також був політиком

Юрій Луценко — відомий український політик, який у минулому був генеральним прокурором України та міністром внутрішніх справ. Натомість його брат — Сергій — є менш публічною особистістю, хоча про нього згадували у медіа.

"Телеграф" розкаже, що відомо про брата Луценка та якою діяльністю він займався.

Що відомо про Сергія Луценка

Луценко народився у 1960 році у Рівному. Він на 4 роки старший за свого брата, політика Юрія Луценка. Сергій розповідав в інтерв'ю, що його виховували дідусі та бабусі, оскільки батьки працювали. Зокрема, тато тоді мав роботу на Дубенському цукрозаводі, а мама – ветеринаром.

Батько Луценків належав до Компартії, однак за словами Сергія, був патріотом. Він зазначав, що у Рівному немає людини, котра може погано висловитися про його батька.

"Я переконаний, що батько був комуністом-патріотом. І цим все сказано. У Рівному немає жодної людини, котра могла б сказати про нього щось погане. Я б сказав, що з огляду на новітніх депутатів, котрі завоювали місця на всіх щаблях самоврядних і законодавчих органів, важлива не партія, яку ти представляєш, а те, яким є ти сам", — казав він.

Сергій Луценко з гордістю говорив про батька, фото з мережі

Сергій також ділився, що у дитинстві часто захищав брата від хуліганів. А вже коли Юрій став міністром внутрішніх справ, Луценко казав, що іноді приїжджав до нього у Київ. Також він був на екскурсії у міністерстві.

Луценко навчався у Львівській політехніці. Після закінчення вишу він працював на виробництві: на рівненському "Газотроні", на радіозаводі, і на такому ж підприємстві у Чернівцях. Згодом Сергій повернувся у Рівне, де створив невеликий молокозавод.

Луценко створював молокозавод, фото Tochka.net

Однак Луценко розповідав, що не зміг розвинути цю справу. Все через "кримінальні справи, обшуки та залякування співробітників", які відбувалися у період президентства Кучми. Сергій також був народним депутатом Верховної Ради 6-го скликання. Він представляв партію свого брата Юрія — Блок "Наша Україна — Народна самооборона".

У 2011 році проти Юрія Луценка відкрили кримінальну справу. Йому висували звинувачення у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах, перевищенні службових повноважень і підробці документів. Тоді його засудили до 4 років позбавлення волі.

Луценко боровся за звільнення брата з в'язниці, фото "Главком"

Сергій заявляв, що справу його брата "замовило" перше обличчя країни. На той час президентом України був Віктор Янукович. Також Сергій проходив свідком у справі свого брата і відповідав, що не вірить у те, що той вчиняв якісь злочини: "У мене немає таких даних. Я в це не вірю, це просто неможливо. Юрій Луценко проживає в 4-х кімнатній квартирі, яка була куплена під час його роботи народним депутатом і ніяких грошей, крім зарплати, йому не надходило".

Луценко виступав на захист брата, фото "Главком"

У 2012 році Луценко знову балотувався у Верховну Раду від парламентської фракції "Наша Україна – Народна самооборона". Однак тоді він пропрацював нардепом не більше, ніж пів року.

Відомо, що Сергій був керівником підприємства "Інфо-центр". Однак, чи очолює він ще цю фірму, невідомо. Чоловік не веде соціальні мережі, тож залишається таємницею, чим він зараз займається.

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