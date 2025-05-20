Українцям пропонують роботу мрії. Що треба робити у таборі для дорослих

Велика зарплата та "найатмосферніше літо в житті"

Сезонна робота в Україні може принести не лише непоганий заробіток, але й незабутні враження. Зокрема для роботи в Карпатах шукають вожатого у табір для дорослих.

Відповідну вакансію розміщено на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Заробітна плата від 20 000 до 35 000 грн/місяць, залежно від досвіду, бонусів та кількості турів. Роботодавець також оплачує харчування та трансфер. За високі оцінки, виконання програми та командну взаємодію передбачені бонуси.

Кемпінг Na Nebi Camp шукає вожатого. Потрібний гід, який хоче провести це літо в Карпатах і зробити його незабутнім для сотень учасників. Робота на локації в Карпатах на літній сезон (травень-вересень), графік формується завчасно на основі розкладу турів (близько 21 зміни в місяць).

Що треба робити:

Вести групу учасників (20−25 людей) протягом туру (3, 4 або 6 днів)

Створювати теплу, активну та безпечну атмосферу

Координувати програму пригод разом з другим гідом та командою

Бути включеним і уважним до людей

Кому підійде робота:

людині з досвідом роботи з людьми, в походах, або просто активній та відповідальній

людині, що вміє працювати у команді та любить гори

тому, хто не боїться відповідальності й фізичних навантажень

комунікабельній, спокійній, уважній до деталей людині

Роботодавець вказав, що майбутній співробітник отримає "найатмосферніше літо в своєму житті". Також він обіцяє роботу у сильній команді, з якою хочеться працювати й дружити та "досвід, що стане пригодою".

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