Украинцам предлагают работу мечты. Что нужно делать в лагере для взрослых
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Большая зарплата и "самое атмосферное лето в жизни"
Сезонная работа в Украине может принести не только хороший заработок, но и незабываемые впечатления. В частности, для работы в Карпатах ищут вожатого в лагерь для взрослых.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы и подбора персонала. Заработная плата от 20 000 до 35 000 грн/месяц в зависимости от опыта, бонусов и количества туров. Работодатель также оплачивает питание и трансфер. За высокие оценки, выполнение программы и командное взаимодействие предусмотрены бонусы.
Кемпинг Na Nebi Camp ищет вожатого. Нужен гид, который хочет провести это лето в Карпатах и сделать его незабываемым для сотен участников. Работа на локации в Карпатах на летний сезон (май-сентябрь), график формируется заранее на основе расписания туров (около 21 смены в месяц).
Что нужно делать:
- Вести группу участников (20-25 человек) в течение тура (3, 4 или 6 дней)
- Создавать теплую, активную и безопасную атмосферу
- Координировать программу приключений вместе со вторым гидом и командой
- Быть включенным и внимательным к людям
Кому подойдет работа:
- человеку с опытом работы с людьми, в походах, или просто активному и ответственному
- человеку, умеющему работать в команде и любящему горы
- тому, кто не боится ответственности и физических нагрузок
- коммуникабельному, спокойному, внимательному к деталям человеку
Также работодатель указал, что будущий сотрудник получит "самое атмосферное лето в своей жизни". Также он обещает работу в сильной команде, с которой хочется работать и дружить и "опыт, что станет приключением".
Как рассказывал "Телеграф", на Львовщине ищут разнорабочих для комплекса отдыха. Основная задача – благоустройство территории. Готовы взять человека из другого города или переселенца – жильем обеспечивают.