Украинцам предлагают работу мечты. Что нужно делать в лагере для взрослых

Большая зарплата и "самое атмосферное лето в жизни"

Сезонная работа в Украине может принести не только хороший заработок, но и незабываемые впечатления. В частности, для работы в Карпатах ищут вожатого в лагерь для взрослых.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы и подбора персонала. Заработная плата от 20 000 до 35 000 грн/месяц в зависимости от опыта, бонусов и количества туров. Работодатель также оплачивает питание и трансфер. За высокие оценки, выполнение программы и командное взаимодействие предусмотрены бонусы.

Кемпинг Na Nebi Camp ищет вожатого. Нужен гид, который хочет провести это лето в Карпатах и сделать его незабываемым для сотен участников. Работа на локации в Карпатах на летний сезон (май-сентябрь), график формируется заранее на основе расписания туров (около 21 смены в месяц).

Что нужно делать:

Вести группу участников (20-25 человек) в течение тура (3, 4 или 6 дней)

Создавать теплую, активную и безопасную атмосферу

Координировать программу приключений вместе со вторым гидом и командой

Быть включенным и внимательным к людям

Кому подойдет работа:

человеку с опытом работы с людьми, в походах, или просто активному и ответственному

человеку, умеющему работать в команде и любящему горы

тому, кто не боится ответственности и физических нагрузок

коммуникабельному, спокойному, внимательному к деталям человеку

Также работодатель указал, что будущий сотрудник получит "самое атмосферное лето в своей жизни". Также он обещает работу в сильной команде, с которой хочется работать и дружить и "опыт, что станет приключением".

Как рассказывал "Телеграф", на Львовщине ищут разнорабочих для комплекса отдыха. Основная задача – благоустройство территории. Готовы взять человека из другого города или переселенца – жильем обеспечивают.