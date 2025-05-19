Москва має усвідомити наслідки. В Україні підбили підсумки переговорів у Стамбулі

РФ проти припинення вогню та висуває умови, на які Україна ніколи не піде

Переговори в Стамбулі між делегаціями України та Росії про припинення війни, які не мали успіху через нереалістичні вимоги Кремля, виявила показову відмінність між Україною та Росією. Москва має відчути наслідки її перешкоджання мирному процесу.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Його слова цитує Telegram-канал МЗС.

"Стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Україна дивиться вперед, зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес", — зазначив він.

Глава МЗС додав, що Росія натомість абсолютно зосереджена на минулому. РФ відкидає припинення вогню та постійно говорить про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висувати ті ж абсурдні вимоги, що й три роки тому.

"Це ще одна причина, чому тиск на Росію має бути посилений. Москва має вже зараз усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу", — резюмував Сибіга.

Що вимагала РФ від України на переговорах у Стамбулі

Голова делегації росіян на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський під час зустрічі з українськими представниками озвучив низку вимог до України від Кремля. Серед них – повна відмова від репарацій та відмова України від п'яти регіонів із виведенням звідти військових. Також, за даними ЗМІ, у РФ вимагають "захисту прав російськомовних" та "нейтралітету" України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як переговори України та Росії у Стамбулі оцінив Марко Рубіо — державний секретар США. Він говорив про них з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.