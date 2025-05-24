Готуйтеся до погодного хаосу: різкий стрибок температур та потужні дощі накриють Україну

Де вдарять +9° зі зливами, а де смажитиме сонце до +27°

Українців чекають екстремальні вихідні з різкими перепадами температур та потужними опадами. Країну розділить навпіл погодний фронт — на заході термометри покажуть лише +9 градусів, тоді як на сході повітря прогріється до +27.

Такі дані оприлюднили синоптики на основі метеорологічних карт сервісу Ventusky. За їхніми прогнозами, субота та неділя принесуть справжній погодний хаос з контрастними температурами та сильними дощами.

У суботу, 24 травня, західні області України потерпатимуть від прохолодної погоди з температурою близько +9 градусів. Водночас східні регіони насолоджуватимуться теплом до +25-27 градусів. Різниця між сходом і заходом складатиме 18-20 градусів.

Температурні контрасти в Україні 24 травня

У неділю буде схожа картина — з температурними контрастами. Прохолодно буде на Рівненщині, Львівщині та Тернопільщині — там градусник не підніметься вище +12. Натомість Донеччина, Луганщина та Харківщина матимуть справжнє літо — +27.

Температурні контрасти в Україні 25 травня

Дощі та грози накриють майже всю територію України, окрім крайнього сходу. У суботу найпотужніші опади очікуються на Житомирщині та Вінниччині. Зранку дощі почнуться на заході країни, а згодом поширяться далі.

Опади в Україні 24 травня

У неділю може добряче підтопити Житомир — приблизно о 12:00 прогнозують до 10 міліметрів опадів. Такий рівень дощів може призвести до підтоплень вулиць та ускладнення руху транспорту. Під вечір опади охоплять всю правобережну частину України.

Опади в Україні 25 травня

Варто зазначити, що погодні радари та метеосайти іноді помиляються через використання глобальних даних та моделей.

Раніше "Телеграф" писав, яким буде початок червня в Україні. Центральні регіони України заллють дощі, особливо інтенсивні опади очікуються біля Кропивницького та Миколаєва.