Готуйтеся до погодного хаосу: різкий стрибок температур та потужні дощі накриють Україну
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Де вдарять +9° зі зливами, а де смажитиме сонце до +27°
Українців чекають екстремальні вихідні з різкими перепадами температур та потужними опадами. Країну розділить навпіл погодний фронт — на заході термометри покажуть лише +9 градусів, тоді як на сході повітря прогріється до +27.
Такі дані оприлюднили синоптики на основі метеорологічних карт сервісу Ventusky. За їхніми прогнозами, субота та неділя принесуть справжній погодний хаос з контрастними температурами та сильними дощами.
У суботу, 24 травня, західні області України потерпатимуть від прохолодної погоди з температурою близько +9 градусів. Водночас східні регіони насолоджуватимуться теплом до +25-27 градусів. Різниця між сходом і заходом складатиме 18-20 градусів.
У неділю буде схожа картина — з температурними контрастами. Прохолодно буде на Рівненщині, Львівщині та Тернопільщині — там градусник не підніметься вище +12. Натомість Донеччина, Луганщина та Харківщина матимуть справжнє літо — +27.
Дощі та грози накриють майже всю територію України, окрім крайнього сходу. У суботу найпотужніші опади очікуються на Житомирщині та Вінниччині. Зранку дощі почнуться на заході країни, а згодом поширяться далі.
У неділю може добряче підтопити Житомир — приблизно о 12:00 прогнозують до 10 міліметрів опадів. Такий рівень дощів може призвести до підтоплень вулиць та ускладнення руху транспорту. Під вечір опади охоплять всю правобережну частину України.
Варто зазначити, що погодні радари та метеосайти іноді помиляються через використання глобальних даних та моделей.
Раніше "Телеграф" писав, яким буде початок червня в Україні. Центральні регіони України заллють дощі, особливо інтенсивні опади очікуються біля Кропивницького та Миколаєва.