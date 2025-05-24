Готовьтесь к погодному хаосу: резкий скачок температур и мощные дожди накроют Украину

Где ударят +9° со ливнями, а где жарить солнце до +27°

Украинцев ждут экстремальные выходные с резкими перепадами температур и сильными осадками. Страну разделит пополам погодный фронт – на западе термометры покажут всего +9 градусов, тогда как на востоке воздух прогреется до +27.

По данным прогнозов, суббота и воскресенье принесут настоящий погодный хаос с контрастными температурами и сильными дождями.

В субботу, 24 мая, западные области Украины будут страдать от прохладной погоды с температурой около +9 градусов. В то же время, восточные регионы будут наслаждаться теплом до +25-27 градусов. Разница между востоком и западом будет составлять 18-20 градусов.

Температурные контрасты в Украине 24 мая

В воскресенье будет похожая картина – с температурными контрастами. Прохладно будет в Ровенской, Львовской и Тернопольской — там градусник не поднимется выше +12. Зато у Донецкой области, Луганщины и Харьковщины будет настоящее лето — +27.

Температурные контрасты в Украине 25 мая

Дожди и грозы покроют почти всю территорию Украины, кроме крайнего востока. В субботу самые мощные осадки ожидаются в Житомирской и Винницкой областях. Утром дожди начнутся на западе страны, а затем распространятся дальше.

Осадки в Украине 24 мая

В воскресенье может изрядно подтопить Житомир — примерно в 12:00 прогнозируют до 10 миллиметров осадков. Такой уровень дождей может привести к подтоплениям улиц и усложнению движения транспорта. К вечеру осадки охватят всю правобережную часть Украины.

Осадки в Украине 25 мая

Следует отметить, что погодные радары и метеосайты иногда ошибаются из-за использования глобальных данных и моделей.

Ранее Телеграф писал, каким будет начало июня в Украине. Центральные регионы Украины прольются дожди, особенно интенсивные осадки ожидаются возле Кропивницкого и Николаева.