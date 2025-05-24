Нова "Біблія скінхеда": у мережі сміються з заяви Лаврова про книгу Кучми

Обговорення мабуть триватиме ще довго

У Росії раптово виявили загрозу у книзі другого президента України Леоніда Кучми "Україна — не Росія". Користувачі мережі мовчати із цього приводу не стали.

Після заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що книга нібито є "основою формування ідеології сучасних націоналістичних кіл", мережу затопило жартами. "Телеграф" зібрав найкращі.

Зокрема, її вже назвали сучасною "біблією скінхеда", яка замінила "Мою боротьбу" Адольфа Гітлера.

Користувачі припустили, що тепер вона стане дуже популярною, зокрема серед військовослужбовців.

А інші згадали, що Кучма має навіть збірку пісень.

Не обійшлося й без використання штучного інтелекту.

Користувачі мережі також згадали, що Кучму за його президентства у підтримці націоналістичних ідей не помічали, а навпаки вважали його дуже проросійським.

Також згадали й про те, що інтереси Кучми були дуже далекі від обговорення ідеологій.

У будь-якому разі, безглузду заяву Лаврова тепер обговорюватимуть довго.

Як повідомлялося раніше, у російському Волгограді прямо всередині голови пам’ятника "Батьківщина-мати" знайшли труп ректора одного з московських вишів. У мережі після цього не змогли стримати жартів.