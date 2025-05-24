Новая "библия скинхеда": в сети смеются над заявлением Лаврова о книге Кучмы

Обсуждение видимо продлится еще долго

В России внезапно обнаружили угрозу в книге второго президента Украины Леонида Кучмы "Украина — не Россия". Пользователи сети молчать по этому поводу не стали.

После заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что книга якобы является "основой формирования идеологии современных националистических кругов", сеть затопило шутками. "Телеграф" собрал лучшие.

В частности, ее уже назвали современной "библией скинхеда", которая заменила "Мою борьбу" Адольфа Гитлера.

Пользователи предположили, что теперь она станет очень популярной, в том числе среди военнослужащих.

А другие вспомнили, что у Кучмы есть даже сборник песен.

Не обошлось и без использования искусственного интеллекта.

Пользователи сети также вспомнили, что Кучму во время его президентства в поддержке националистических идей не замечали, а наоборот считали его весьма пророссийским.

Также вспомнили о том, что интересы Кучмы были весьма далекими от обсуждения идеологий.

В любом случае, нелепое заявление Лаврова теперь будут обсуждать долго.

Как сообщалось ранее, в российском Волгограде прямо внутри головы памятника "Родина-мать" нашли труп ректора одного из московских ВУЗов. В сети после этого не смогли сдержать шутки.