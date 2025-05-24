Новая "библия скинхеда": в сети смеются над заявлением Лаврова о книге Кучмы
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Обсуждение видимо продлится еще долго
В России внезапно обнаружили угрозу в книге второго президента Украины Леонида Кучмы "Украина — не Россия". Пользователи сети молчать по этому поводу не стали.
После заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что книга якобы является "основой формирования идеологии современных националистических кругов", сеть затопило шутками. "Телеграф" собрал лучшие.
В частности, ее уже назвали современной "библией скинхеда", которая заменила "Мою борьбу" Адольфа Гитлера.
Пользователи предположили, что теперь она станет очень популярной, в том числе среди военнослужащих.
А другие вспомнили, что у Кучмы есть даже сборник песен.
Не обошлось и без использования искусственного интеллекта.
Пользователи сети также вспомнили, что Кучму во время его президентства в поддержке националистических идей не замечали, а наоборот считали его весьма пророссийским.
Также вспомнили о том, что интересы Кучмы были весьма далекими от обсуждения идеологий.
В любом случае, нелепое заявление Лаврова теперь будут обсуждать долго.
Как сообщалось ранее, в российском Волгограде прямо внутри головы памятника "Родина-мать" нашли труп ректора одного из московских ВУЗов. В сети после этого не смогли сдержать шутки.