Россия захватила в Украине аномальное озеро: в чем его загадка (видео)

Тайна озера осталась нераскрытой

Во время полномасштабного вторжения россияне оккупировали уникальное озеро Украины. Оно известно своими аномальными свойствами.

"Телеграф" напоминает, каким оно было. Речь об озере Соледарское, которое расположено возле города Соледар (Донецкая область).

Соледар на карте Украины

Соледарское озеро на карте

Маленькое озеро образовалось благодаря минерализованным водам шахт. Ранее в районе озера производили добычу соли, но затем шахты были закрыты, это произошло в середине 20 века. Озера были обнаружены дайверами в 2011 году. Также были обследованы окрестные озера, однако ни одно из них не имеет схожих свойств.

Так выглядело озеро до оккупации в 2019 году.

Вот такой красивый пейзаж открывается с Соледарского берега.

Чем уникально озеро

Как пишет IGotoWorld, уникальные свойства озера были случайно обнаружены местными дайверами. Они выяснили, что чем глубже спускаться на дно озера, тем выше температура его воды.

"На поверхности вода обычно не прогревается более 20–25 °С, но на глубине 4–6 метров температура поднимается до 30–40 °С. Этот необычный феномен вызывает множество вопросов о природе этого явления, ведь наличие выхода геотермальных вод в данном месте невозможно, остается предположение об уникальных подводных течениях и плотности воды в озере на глубинах от 6 метров, причем консистенция жидкости стремительно изменяется до состояния, которое дайверы описывают как "жидкое стекло". Глубина озера достигает 100 метров, но его исследование серьезно усложнено из-за уникальных свойств воды и удивительной температурной аномалии", — объясняет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас выглядит Бердянск в оккупации.